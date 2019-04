Irene Soria también comentó que se han presentado muchos obstáculos para que la popularidad del hackfeminismo aumente "Las mujeres se sienten muy alejadas del a tecnología porque creen que no es para ellas, que es algo muy complejo, que no nacieron para eso. Y aún cuando ya hay mujeres dentro del ambiente tecnológico generalmente están vinculadas con tecnología privativa. Trabajan en empresas. Esto no está mal, pero no tiene el acote feminista, entonces el beneficio va a otros lados", dijo la especialista.