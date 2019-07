Rossibeth Flores Rodríguez vivía en el Paraíso, Copán, en Honduras junto a sus hijos Grecia Daniella Alvarado flores de 11 años y Ever Mejía Flores de 5 años, tras quedar viuda las deudas la afligían y no sabía qué hacer para mantener a sus pequeños, por lo que un amigo de la familia, Marvin Oswaldo Esquivel López, le prometió que le ayudaría si lo acompañaba a Estados Unidos, que su futuro sería mejor, pero no fue así: este martes la asesinó a disparos y también a los pequeños.