El mapa de acuerdos que diseña la Casa Rosada con los 13 gobernadores aliados

El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores

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Pese a las diferencias existentes en torno a los plazos y las condiciones a la hora de conversar con los 13 gobernadores aliados, el Gobierno tiene en mente un posible esquema de alianzas en función de las necesidades presentadas en cada territorio. La posibilidad de cerrar un acuerdo macro, que fije los mismos criterios, aparece cada vez más lejana, por lo que se impone la decisión de negociar “provincia por provincia”.

Una importante fuente oficial reveló a Infobae que los diálogos están en curso y que los entendimientos tendrán sus particularidades en base a las características y al electorado de cada provincia. “Son ellos (los gobernadores) los que tienen que definir porque son los que realizan un monitoreo permanente de sus electores”, precisó un funcionario ante este medio.

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Tras el viaje a París, en el marco de la Argentina Week, en el oficialismo intensifican esfuerzos para consolidar el acercamiento de los 12 gobernadores aliados y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para avanzar en alianzas que le permitan a La Libertad Avanza competir por la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

Es en ese marco donde detectan ocho potenciales listas conjuntas, de las cuales cuatro están encaminadas, y cuatro escenarios de “confrontación acordada”. También persiste la incertidumbre en algunas provincias donde la Justicia interviene en el proceso electoral, y la decisión por competir en los territorios grandes y donde gobierna el peronismo.

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Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete; y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional

En varios despachos de Balcarce 50 aseguran que los acuerdos más avanzados son los que se ensayaron por primera vez en las elecciones legislativas de 2025 e involucran a Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). A esta lista suman además a Juan Pablo Valdés (Corrientes), de las pocas provincias que no eligen gobernador el año próximo debido a que los comicios tuvieron lugar en 2025.

En un segundo nivel de optimismo ubican a Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), aunque advierten que las conversaciones con ellos todavía son incipientes. En Casa Rosada sostienen que con los mencionados podrían avanzar en eventuales listas conjuntas si logran profundizar la tónica de las charlas en curso.

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Para la tarea, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, instruyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cerrar nuevos encuentros individuales con los gobernadores para avanzar en las primeras definiciones sobre posibles acuerdos.

Lo hace en medio del debate que atraviesa a la plana de poder sobre los tiempos y condiciones de los acuerdos. Mientras Luis Caputo y Santilli consideran que las negociaciones deben concretarse cuando antes, los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem se muestran más pacientes.

En paralelo a las discusiones, los más pesimistas vaticinan que las negociaciones podrían extenderse hasta principios de marzo. “Es lógico que los gobernadores estén ansiosos por la falta de definiciones. La tensión permanente termina agotando”, planteó ante Infobae un integrante de la mesa política.

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La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participaron de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil

Del listado de los 13, Casa Rosada evalúa negociar un esquema de “competencia acordada” con cuatro mandatarios provinciales: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), a los que se le suman Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Entre los argumentos figuran el pedido de los gobernadores de presentarse de manera diferenciada, debido a que no comparten electorado con La Libertad Avanza, y a la fuerza del peronismo en las distintas provincias, que lleva a los mandatarios a considerar que una competencia con listas separadas podría reducir su caudal electoral.

Por último, ubican el caso de Gustavo Sáenz (Salta), que está sujeto a la definición de la justicia provincial. El salteño tiene intenciones de buscar un tercer mandato, aunque la reforma constitucional de 2021 estableció un límite de dos mandatos, por lo que su candidatura depende de la interpretación judicial.

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Por fuera de esos escenarios, en el armado libertario anticipan que competirán en Córdoba, donde el vínculo con el gobernador Martín Llaryora es ambiguo, y en las provincias gobernadas por el peronismo, entre ellas Buenos Aires, La Pampa, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego.