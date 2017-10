El video -que tiene unos días- fue publicado en las últimas horas por The New Yorker y grafica el grado de desespeación que vive la población de la costa oeste de los Estados Unidos. Desde entonces, el fuego no hizo más que avanzar sobre las viviendas y los centros comerciales. Hasta el momento son más de 45 mil las hectáreas alcanzadas por las llamas.