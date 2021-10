La contundente frase de Messi sobre su salida del Barcelona para ir al PSG

Lionel Messi, feliz en PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

El pasado mercado de pases será recordado por varios años, ya que varias estrellas internacionales dieron el golpe al cambiar de equipo. Uno de los más importantes fue la salida de Lionel Messi del Barcelona, donde había atravesado toda su carrera como profesional, para sumarse a la constelación de estrellas del Paris Saint Germain.

La revista France Football (es la encargada de entregar el Balón de Oro -antes lo hacía junto a FIFA, que ahora otorga el The Best) emitió un avance de lo que será la primera entrevista exclusiva del futbolista argentino con un medio francés. Con un rostro serio y la campera de su nuevo equipo, el título de tapa es contundente: “No me equivoqué en venir al PSG”.

Uno de los factores que desencadenaron la partida de la Pulga rumbo a la Ligue 1 fue la crisis económica que azota al conjunto catalán. Pese al deseo del argentino de continuar ligado a la institución azulgrana, el Fair Play Financiero terminó siendo un escollo que no lograron sortear. En marzo de 2021, la situación era de quiebra contable, pero como asociación deportiva se pudo refinanciar la deuda”, explicó en las últimas horas el CEO del club, Ferran Revert.

La revista francesa solamente filtró la tapa de la nota con el ‘30′, ya que estará publicada en su totalidad a partir del próximo sábado.

En paralelo, también se dará a conocer la lista de aspirantes al Balón de Oro, el galardón al mejor futbolista de la temporada. El mismo se entregará el 29 de noviembre en una ceremonia que se llevará adelante en el Teatro de Châtelet, en París. ¿Esta portada será un guiño para Messi?

Vale destacar que el rosarino es el máximo ganador de este galardón, ya que cuenta con seis Balones de Oro en su casa: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. Un escalón por debajo se ubica Cristiano Ronaldo, quien esta temporada dejó la Juventus de Italia para regresar al Manchester United, club en el que brilló entre 2003 y 2009. En la edición de 2020 el premio quedó vacante producto del coronavirus.

Messi llenó varios casilleros para quedarse con la distinción pese a la magra temporada del Barcelona. El argentino obtuvo la Copa del Rey, fue el máximo goleador de La Liga de España (30 tantos) y cortó una prolongada sequía en la Selección al levantar la Copa América (fue MVP del torneo y máximo anotador). En total disputó 47 juegos, en los que brilló con 38 goles y brindando 14 asistencias.

