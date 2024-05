América de Cali tiene nuevo técnico: ya está trabajando con Tulio Gómez

América de Cali está a la espera de definir su nuevo entrenador para el segundo semestre de 2024 - crédito Colprensa

América de Cali no quiere repetir los errores cometidos en el primer semestre de 2024, en el que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay, un hecho que le costó el puesto al entrenador César Farías y a siete jugadores que serán anunciados en los próximos días.

Sobre el entrenador, el máximo accionista, Tulio Gómez, reveló que ya está trabajando con el nuevo timonel, restando solo detalles para presentarlo a la afición, firme su contrato y se ponga a trabajar para encarar la segunda parte de la temporada, en la que jugará tanto la liga como la Copa BetPlay.

Mientras tanto, sigue abierta la polémica por la salida de Farías, que dejó toda clase de hechos muy graves, según declaraciones tanto del empresario como de la presidenta Marcela Gómez, que se siente arrepentida por haberlo escogido después de despedir a Lucas González en enero.

El elegido por América

Desde el 30 de abril comenzó el trabajo en el equipo rojo para buscar un técnico que lo devuelva a la pelea por los títulos, figurar en torneos internacionales y armar la nómina con destacadas figuras, pues lo que pasó con César Farías terminó en un fracaso con menos de tres meses de labor.

Por esa razón, Tulio Gómez aseguró que ya eligió a la persona que tomará las riendas de la plantilla profesional, después de revisar varias hojas de vida, recomendaciones y datos sobre los candidatos que se tenían en la mesa: “Ya se está trabajando de la mano con el nuevo técnico”.

Tulio Gómez confirmó que eligió al nuevo técnico de América y empezó a trabajar para presentarlo - crédito @Tulioagomez/X

Sin embargo, durante su charla con el canal Espn, ante las preguntas de periodistas como Francisco Vélez y Luis Arturo Henao, el máximo accionista del América decidió no dar a conocer el nombre del entrenador: “No es tenerlo oculto, es no revelarlo. En su momento lo diremos”.

Sumado a eso, Don Tulio dijo que llegará el día en el que no solo anunciará al técnico y las condiciones de su contrato, sino los siete jugadores que dejarán a la institución, de los cuales está Edwar López tras renunciar por problemas personales; le seguiría Edwin Cardona por su bajo rendimiento en 2024.

Farías, el peor técnico en cinco años

La presidenta Marcela Gómez puso la cara ante los hinchas y los medios de comunicación, por lo que pasó con el equipo en 2024, cuando quedó eliminado de dos torneos y el primer señalado fue César Farías, que fue su apuesta en reemplazo de Lucas González para la temporada.

“Cuando tomamos la decisión de contratar al profe Farías venía de tener muy buen rendimiento en Ecuador, no solo en números, y en Colombia también. Creo que la decisión partía porque deportivamente había cumplido las expectativas en clubes anteriores”, dijo en la emisora Antena 2.

El técnico César Farías salió del América al ser eliminado de la Copa Sudamericana y la Liga BetPlay en menos de cuatro meses - crédito Colprensa

Gómez aseguró que el venezolano conocía la situación del equipo, su historia y los objetivos a conseguir: “Sabía que era una oportunidad grande para él, es una persona muy preparada que ha hecho grandes procesos, pero no podemos desconocer que fue el peor resultado deportivo en más de cinco años”.

“Además de todo lo que genera alrededor y lo que afecta los malos resultados deportivos. No lograr esas clasificaciones afecta no solo lo deportivo sino lo financiero de la institución, por lo que tomamos la decisión. Si bien apoyamos el proceso, era un punto en el que creímos que no debíamos continuar”, añadió la presidenta.

Marcela Gómez, presidenta del América de Cali, lamentó que el ciclo de César Farías terminara mal - crédito América de Cali

La directiva le envió un mensaje a la hinchada del América para que siga atenta a los anuncios en sus canales oficiales, por encima de los rumores que circulan en redes sociales: “Nosotros tenemos varios candidatos, hemos tenido varias conversaciones, no se ha firmado absolutamente nada. Si yo tuviera que salir a desmentir cada cosa que sale, no tendría tiempo para trabajar”.