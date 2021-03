Sorpresiva revelación de un ex compañero de Tévez sobre los entrenamientos en el Manchester United: “Era un desastre”

Carlos Tévez ganó seis títulos en el Manchester United (Shutterstock)

No hay que ser un experto para saber que Carlos Tévez es uno de los futbolistas argentinos más laureados de todos los tiempos y que tuvo un paso muy destacado por la Premier League. Fue un jugador muy importante para el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Aunque según comentó un ex compañero suyo, no lo hacía muy bien en los entrenamientos.

Ben Foster, actual arquero del Watford y ex compañero de Tévez en Los Diablos Rojos, sorprendió con unas declaraciones en las que contó cómo era el Apache en esas dos temporadas en las que compartieron vestuario.

“Era un desastre en los entrenamientos”, comentó Foster en su canal de YouTube llamado ‘The Cycling GK’, aunque aclaró que eso no le impedía brillar cada fin de semana en los partidos.

Ben Foster, ex arquero del Manchester United, habló sobre la etapa de Carlos Tévez en Inglaterra (Foto: REUTERS)

“La verdad es que no le interesaba en absoluto. Entrenar ni siquiera era una cosa importante para él, pero el sábado por la tarde... Oh, Dios mío. ¡Qué jugador! Simplemente esa mentalidad ganadora, dio todo lo que tenía y fue un talento increíble en el campo”, agregó el guardameta inglés de 37 años.

Carlitos defendió la camiseta del Manchester United en las campañas 2007/08 y a 2008/09, en un Manchester United que tenía como principal figura a Cristiano Ronaldo y que llegó a dominar el fútbol europeo. Tevez levantó seis títulos en ese periodo y llegó incluso a ser campeón del mundo.

Carlos Tévez ganó el Mundial de Clubes con el Manchester United (Shutterstock)

Antes de marcharse de Old Trafford para firmar con el City, Tévez ganó dos Premier League, una Community Shield y una Copa de la Liga en el plano local, además de una Champions League y un Mundial de Clubes a nivel continental. En su carrera ya suma 29 trofeos y es el segundo futbolista argentino más ganador en la historia por detrás de Leo Messi (36).

Por otra parte, Foster también en su canal de YouTube sobre lo difícil que es enfrentar a delanteros como Diego Costa y Luis Suárez. “Costa solo gruñía, no te dejaba en paz y no te dejaba ni un segundo de aliento. Y... ¿Sabes qué? Luis Suárez también era un poco así. Era horrible jugar contra él. Pero son ganadores natos, me encanta ese tipo de jugadores. Quieres ese tipo de jugadores en tu equipo”, analizó.

