Un futbolista sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio luego de un partido: la emoción de la novia y la ovación del público

La escena podría pertenecer a un filme de Hollywood. Un final feliz de algún largometraje interpretado por Adam Sandler en el que la película concluye con una propuesta de matrimonio dentro de un campo de juego. Sin embargo, la iniciativa que tuvo el futbolista de Minnesota United, Hassani Dotson, no tuvo nada de ficción.

Luego del partido en el que su equipo igualó 2 a 2 con San José Earthquakes, el volante estadounidense sorprendió a su pareja Petra Vučković con un anillo de compromiso y el pedido formal de casamiento. La emoción de la novia y la ovación del público completaron el cierre de una jornada cargada de sentimiento en la Major League Soccer.

Minnesota, con gol del ex delantero de Boca y Huracán, Ramón Wanchope Ábila empató en dos goles con el combinado dirigido por Matías Almeyda. El Pelado contó con Eric Remedi (ex Banfield), Cristian Espinoza (con pasado quemero y xeneize) y Andrés Ríos (ex River y Racing).

En otros partidos, Gustavo Bou marcó para festejar el 2 a 0 provisorio del New England Revolution, aunque el encuentro concluyó igualado (2-2) por la notable reacción del Columbus Crew. El ex artillero de Racing sumó su sexta conquista en el certamen ante un rival que tuvo entre sus titulares a Milton Valenzuela (ex Newell’s) y Lucas Zelarayán (ex Belgrano).

Por otro lado, el bonaerense Yamil Asad colaboró en la goleada que su equipo, DC United, obtuvo sobre Toronto FC., por 7-1. El ex Vélez concretó el sexto tanto para el conjunto que orienta el también argentino Hernán Losada (ex futbolista de Independiente y con pasado como entrenador en el fútbol de Bélgica).

Además, Chicago Fire, con doblete del delantero Ignacio Aliseda (ex Defensa y Justicia) y el restante del polaco Przemyslaw Frankowski, goleó 3-0 a Atlanta United, del DT argentino Gabriel Heinze y con desempeño titular del volante Ezequiel Barco (ex Independiente) y posterior entrada del delantero Marcelino Moreno (ex Lanús).

Finalmente, Montreal, con gol de Mathieu Choinière, venció 1-0 a Inter Miami, que contó con Jorge Figal (ex Independiente), Leandro González Pírez (ex River Plate) y Julián Carranza (ex Banfield) en la plantilla inicial; más los ingresos en el complementario de los hermanos Federico y Gonzalo Higuaín (ambos ex River Plate).

Orlando City, con presencia de Rodrigo Schlegel (ex Racing), cayó ante New York RB por 2 a 1; y Nashville SC superó por 1 a 0 a Philadelphia. En uno de los adelantos de la fecha, el ascendido Austin, con el concurso de Tomás Pochettino (ex Talleres de Córdoba), superó claramente por 4-1 a Portland Timbers, que tuvo entre sus filas al ex mediocampista de Lanús, Diego Valeri.

