El desplante en vivo de Cristiano Ronaldo con un ex compañero en el United que lo criticó: “Esto es lo que pasa cuando hablas contra él”

Fue antes del triunfo del United ante West Ham

Cristiano Ronaldo y Gary Neville fueron compañeros durante seis años en el Manchester United. El defensor incluso lo “adoptó” y le dio distintos consejos para su desarrollo como profesional. En la actualidad están distanciados y el cortocircuito entre ellos pudo observarse en vivo y en directo.

El ex lateral hoy devenido comentarista criticó a CR7 en las últimas semanas, en medio de los roces con el club y ante las actitudes que pusieron al astro en el ojo de la tormenta, como cuando abandonó el banco de suplentes disgustado con el entrenador Erik ten Hag porque decidió ponerlo en los últimos instantes de un partido. En ese contexto, Neville fue contundente con el atacante. Advirtió que los Diablos Rojos y el portugués debían “separar sus caminos” y señaló que su proceder es “inaceptable”.

Y el Bicho se vengó. Ocurrió en la previa del duelo de este domingo, que el United ganó por 1 a 0 ante West Ham por la Premier League, con tanto de Marcus Rashford. Cuando el plantel saltó al campo de juego para el calentamiento, pasó junto a los analistas de Sky Sports, todos ex jugadores, que aguardaban el inicio del pleito mientras opinaban sobre lo que podía ocurrir. Allí saludó a Roy Keane, a Micah Richards, a Jamie Carragher e ignoró completamente a Neville, que solo atinó a observar su jugada con una sonrisa nerviosa.

Luego, Keane, que además oficia de conductor, lo aguijoneó: “Jamie Carragher puede decírtelo, esto es lo que pasa cuando hablas contra Cristiano”. Y se dispersaron las risas que ayudaron a quitarle tensión al momento. Vale recordar que en agosto el zaguero ex Liverpool había vivido una escena calcada luego de criticar a Ronaldo.

“Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren. Y creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento”, había sido la cruda declaración que entonces enojó a CR7.

Fue en la previa de Manchester United-Liverpool

Una vez transcurridas las bromas y el análisis liviano, fue Richards el encargado de preguntarle a Neville qué sintió al verse desairado en vivo por alguien al que aprecia. “No se comporta como alguien que ha jugado conmigo”, devolvió, ya con gesto serio.

“Él está viendo todo... Creo que si tuviera 570 millones de seguidores en Instagram no me molestaría Gary Neville”, remató el ex marcador de punta. Este desplante se da en un trance difícil en la carrera del luso, de 37 años. Luego de la última sanción impuesta por Ten Hag, regresó a la titularidad en los últimos dos cotejos, anotó frente al Sheriff por la Europa League y estuvo en el 11 inicial en el citado choque contra el West Ham. No obstante, sus números están lejos de sus mejores épocas: acumula 14 presencias y apenas dos conquistas en la temporada.

Si bien tiene vínculo con el United hasta junio de 2023, en Inglaterra aseguran que buscará otro destino en enero, luego del Mundial de Qatar, ya con los mercados de pases abiertos, algo que no consiguió en la última ventana de transferencias. Una vez más suena el Napoli como posible hogar del delantero.

Seguir leyendo: