Cristiano Ronaldo no tuvo votos y el récord de Messi que Benzema no pudo romper: los detalles de la elección del Balón de Oro 2022

El Balón de Oro 2022 quedó en manos de Karim Benzema

Karim Benzema fue elegido como el Balón de Oro 2022 en la tradicional entrega que realiza la revista France Football cada años. El delantero francés del Real Madrid tuvo una brillante temporada con el equipo español en la que se consagró campeón de la liga española y se coronó en la Champions League tras vencer en la final al Liverpool.

El atacante de 34 años superó en la votación a Sadio Mané, Kevin De Bruyne y Robert Lewandowski, que además fue coronado como el mejor punta de la campaña. “La edad es nada más que un número para mí”, dijo Benzema en la ceremonia realizada en el Teatro del Chatelet en París. “Los jugadores ahora pueden prolongar sus carreras mucho más y yo preservo una ferviente motivación. Es lo que me estimula para seguir y que no me permite aflojar”, agregó el jugador que está próximo a participar de su segunda Copa del Mundo tras su experiencia en Brasil 2014.

El diario L’Equipe de Francia dio detalles de cómo fue la votación que erigió a Benzema como el ganador del Balón de Oro y confirmó que quedó primero luego de recibir 549 puntos de los 558 posibles entre los votos emitidos por los periodistas especializados. De esta manera, el futbolista galo fue elegido casi por unanimidad, pero no pudo quebrar el récord que consiguió Lionel Messi en la edición 2009, cuando el astro argentino cosechó 473 puntos de 480 posibles.

En segundo lugar de la votación terminó el senegales del Bayern Múnich, que contó con 193 puntos. De Bruyne (175) y Lewandowski (170) y Mo Salah (116) completaron los cinco primeros lugares. Kylian Mbappé finalizó en la sexta posición (85 puntos), un puesto por delante de Thibaut Courtois. El belga fue elegido el mejor arquero de la temporada y fue protagonista de unos polémicos dichos sobre la importancia que tiene su puesto en contraposición con la valoración que se le da a los atacantes para ganar el Balón de Oro.

El jugador del Real Madrid fue el primer elegido en el ranking en 89 de 93 votaciones hechas por la prensa. Hay que destacar que cada integrante del comité tenía cinco votos a disposición con 6 puntos para el primero, 4 para el segundo, 3 para el tercero, 2 para el cuarto y 1 para el quinto elegido.

Benzema con el premio del Balón de Oro 2022 (REUTERS/Benoit Tessier)

Según indicó el periódico que es parte del grupo que se encarga de organizar el premio, la última vez que un jugador sacó tanta diferencia en una elección fue en 2016, cuando Cristiano Ronaldo se quedó con el premio tras aventajar a Lionel Messi (746 a 316). Y sí hablamos del delantero portugués que hoy milita en el Manchester United, es importante destacar que no recibió votos.

Entonces, ¿por qué CR7 terminó en el puesto 20 y aventajó a otros jugadores que no recibieron votos como él? France Football explicó que, en este caso, el luso terminó por encima de Harry Kane (Tottenham), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) y de los jugadores del Manchester City como Phil Foden, Bernardo Silva y Joao Cancelo por tener más nominaciones al premio -tiene 18 en total- que el resto.

La clasificación final del Balón de Oro 2022

1. Karim Benzema (Francia, Real Madrid), 549 puntos

2. Sadio Mané (Senegal, Liverpool-Bayern Múnich), 193 puntos

3. Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City), 175 puntos

4. Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Múnich-FC Barcelona), 170 puntos

5. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 116 puntos

6. Kylian Mbappé (Francia, PSG), 85 puntos

7. Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid), 82 puntos

8. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 61 puntos

9. Luka Modric (Croacia, Real Madrid), 20 puntos

10. Erling Haaland (Noruega, Borussia Dortmund-Manchester City), 18 puntos

11. Son Heung-min (Corea del Sur, Tottenham), 5 puntos

12. Riyad Mahrez (Argelia, Manchester City), 4 puntos

13. Sébastien Haller (Costa de Marfil, Ajax-Borussia Dortmund), 2 puntos

14. Fabinho (Brasil, Liverpool), 2 puntos

14. Rafael Leao (Portugal, AC Milan), 2 puntos

16. Virgil Van Dijk (País Bajos-Liverpool), 1 punto

17. Casemiro (Brasil, Real Madrid-Manchester United), 1 punto

17. Luis Diaz (Colombia, FC Porto-Liverpool), 1 punto

17. Dusan Vlahovic (Serbia, Fiorentina-Juventus), 1 punto

20. Cristiano Ronaldo (Portugal, Manchester United), 0 puntos

21. Harry Kane (Inglaterra, Tottenham), 0 puntos

22. Trent Alexander-Arnold (Inglaterra, Liverpool), 0 puntos

22. Phil Foden (Inglaterra, Manchester City) , 0 puntos

22. Bernardo Silva (Portugal, Manchester City), 0 puntos

25. Joao Cancelo (Portugal, Manchester City), 0 puntos

25. Joshua Kimmich (Alemania, Bayern Munich), 0 puntos

25. Mike Maignan (Francia, AC Milan), 0 puntos

25. Christopher Nkunku (Francia, RB Leipzig), 0 puntos

25. Darwin Nunez (Uruguay, Benfica-Liverpool), 0 puntos

25. Antonio Rüdiger (Alemania, Chelsea-Real Madrid), 0 puntos

