Gustavo Fernández le ganó al número uno del mundo y clasificó a la final de Roland Garros

Gustavo Fernández quiere seguir haciendo historia para el tenis argentino. El Lobito, en la cancha número 13, dio uno de los golpes del torneo al vencer con gran autoridad al número uno del mundo, el británico Alfie Hewett, por un doble 6-1 y clasificar a la final de Roland Garros.

El número tres del ranking ITF, que en la fase previa derrotó al español Martín de la Puente (9 del planeta) por 6-4 y 6-1, dio una cátedra de tenis durante una hora y dos minutos de partido. El oriundo de Río Tercero tuvo un 68 por ciento en el primer servicio, contra un 37 de su contrincante. Otro punto clave fueron las dobles faltas, ya que el albiceleste sólo cometió una, mientras que el favorito del torneo tuvo ocho.

“Lo más placentero que puedo sentir. Jugué increíble, lo ejecuté espectacular. Hice todo lo que habíamos planeado. Estoy feliz de jugar como jugué. Hoy no lo dejé hacer nada y estoy feliz por cómo jugué. Está bueno explayarme en este lugar”, analizó Fernández una vez finalizado el encuentro.

Gustavo Fernández va en búsqueda de su tercer Abierto de Francia (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

En la final, que se disputará este sábado, se verá las caras ante el vencedor del duelo que protagonizarán más tarde los japoneses Tokito Oda (16 años, número 9 del mundo y mejor junior) y Shingo Kunieda (segunda mejor raqueta de la actualidad). Sobre su futuro contrincante, comentó entre risas: “Que se maten entre ellos, que hagan lo que quieran. Yo hice un gran trabajo hoy y estoy listo para enfrentar al que sea para ir en lucha por el sueño”.

“Uno la pasa bien, la pasa mal. Es parte del deporte. Me pone feliz que me salgan las cosas”, contó con una sonrisa en su rostro el dos veces ganador del Abierto de Francia (en 2016 y 2019, en las dos ocasiones ante Gordon Reid). Y luego, añadió: “Quiero canalizar esta emoción, disfrutar y ya poner la cabeza en lo otro. El trabajo no está terminado. Ahora a bajar, dar el paso a la felicidad y luego pensar en la final”, advirtió el también vencedor del Abierto de Australia (2017 y 2019) y Wimbledon (2019). “Que se capitalice ese trabajo emociona y se disfruta”, concluyó.

Vale destacar que el Lobito Fernández llega en un gran momento a este certamen, ya que durante la semana del 25 al 28 de mayo conquistó el Annecy International Open de Francia. En su camino dejó al local Christian Gross (6-0 y 6-0), al nipón Oda (6-1 y 6-1) y al francés Nicolas Peifer (6-0 y 6-0). La semana previa también se coronó en el Tram Barcelona Open de Barcelona, donde supo dejar en el camino al español Francesc Tur (6-1 y 6-0), al neerlandés Spaargaren (6-1 y 6-0), al británico Alfie Hewett (3-6, 6-0 y 6-3) y al japonés Shingo Kunieda (6-3, 5-7 y 6-1).

