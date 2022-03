Otro revés para Novak Djokovic: se quedó afuera de los Masters de Indian Wells y Miami por no estar vacunado

Djokovic anunció que no jugará los Masters de Indian Wells y Miami (REUTERS/Suhaib Salem)

Este 2022 será recordado por grandes eventos y muchos cambios en el mundo del deporte. Y uno de ellos, sin dudas, fue que Novak Djokovic dejó de ser la mejor raqueta en el circuito masculino de tenis profesional. Es que luego de perder con Jiří Veselý por 6-4 y 7-6 (4) en los cuartos de final del ATP 500 de Dubai, el serbio cayó al segundo puesto del escalafón del ranking ATP.

Así fue como, tras 362 semanas como líder de las posiciones, cifra récord para Nole en la historia incluso por encima de otras estrella de la era moderna como Roger Federer (310) y Rafael Nadal (209), Djokovic se despidió del número 1 que dejó en manos del ruso Daniil Medvedev.

En las últimas horas, el tenista que se vio involucrado en un escándalo a principios del año con su deportación de Australia que le impidió participar del primer Grand Slam del año por no estar vacunado contra el coronavirus, sufrió un nuevo revés en su planificación para la temporada: anunció que por ese mismo motivo no podrá participar de los próximos dos Masters que se jugarán en los Estados Unidos, en Indian Wells (7 al 20 de marzo) y Miami (21 de marzo al 3 de abril).

“Mientras yo estaba incluido automáticamente en el cuadro del @BNPPARIBASOPEN y @MiamiAbierto sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no cambiarán, por lo que no podré jugar en los EE. UU. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos”, indicó Djokovic en un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter.

El mensaje del tenista serbio en las redes sociales

De esta manera, el tenista serbio continuará alejado del circuito y ahora se perderá uno de los torneos más relevantes como lo es Indian Wells, considerado el quinto Grand Slam y que él ganó en cinco oportunidades en 2008, 2011 y tres consecutivos entre 2014 y 2016. Ante la baja de estos dos certámenes en superficie dura, el nacido en Belgrado tratará de participar de la gira europea de polvo de ladrillo que comienza en abril con el Masters 1000 de Montecarlo y que termina en Roland Garros.

Es importante recordar que Nole pudo participar del evento en Dubai ya que no era obligatoria una vacuna contra el coronavirus para entrar en Emiratos Árabes Unidos. De todos modos, el serbio no descartó cumplir con la vacunación para no encontrarse con el veto de los certámenes más importantes, poniendo en riesgo su temporada. “Tengo el espíritu abierto... Todo es posible en la vida, veremos cómo evoluciona la situación, pero por el momento he decidido no hacerlo”, señaló hace unas semanas, en una entrevista en la que había aceptado que “echaba de menos jugar al tenis después de todo lo pasado”.

Más allá de esas declaraciones, también dejó en claro su postura en relación a la vacunación contra el COVID-19 en una entrevista que brindó a la BBC. Al ser preguntado si sacrificaría torneos como el de Wimbledon o Roland Garros, el tenista contestó: “Sí, ese el precio que estoy dispuesto a pagar”.

“Estaba realmente triste y decepcionado por la forma en que todo terminó para mí en Australia. No fue fácil”, agregó el tenista serbio. Acto seguido, aclaró que la falla en su declaración en el arribo al país de Oceanía no fue a propósito. “Absolutamente, el error de declaración de visa no se cometió deliberadamente”, explicó Djokovic. “Fue aceptado y confirmado por el Tribunal Federal y el propio ministro en el Ministerio de Inmigración de Australia”.

El búlgaro Grigor Dimitrov tomará el lugar de Djokovic en el cuadro como siguiente cabeza de serie de un torneo que tendrá al ruso Medvedev como primer preclasificado.

SEGUIR LEYENDO: