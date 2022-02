Duro cruce entre Conor McGregor y Tyson Fury: “Eres un lameculos”

Conor McGregor y Tyson Fury

Inesperado cruce en las redes sociales entre dos exponentes europeos de los deportes de combate. Por un lado, el luchado de artes marciales mixtas Conor McGregor y por el otro el boxeador de peso pesado Tyson Fury, quienes parecían tener una relación de respeto hasta este fin de semana cuando intercambiaron algunos mensajes subidos de todo.

La discusión comenzó cuando el actual campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aplaudió en Twitter a Khabib Nurmagomedov, el luchador ruso que destronó a McGregor: “Este hombre lo hizo bien. Llegó y ganó y se marchó en la cima. Gran respeto por Khabib”. Esa publicación hizo estallar al irlandés que poco después lanzó su primer ataque.

El ex campeón de UFC recordó una pelea en las gradas que tuvo el padre del boxeador Billy Joe Saunders durante un combate de su hijo frente a Canelo Álvarez. Fury, amigo de Saunders, estaba cerca del conflicto pero no intercedió: “¿Qué estabas haciendo? Los dejaste, no te quitaste tu (chaqueta) Versace, no hiciste nada”, tildándolo de miedoso.

Conor McGregor perdió sus últimas dos peleas ante Dustin Poirier (USA TODAY Sports)

Semejante acusación generó la respuesta de Fury, quien le recordó a McGregor sus últimas dos derrotas consecutivas en el octágono ante Dustin Poirier: “Vuelve cuando ganes una pelea de verdad. La diferencia entre tú y yo es que no me meto en problemas y la gente realmente me quiere”. No conforme con esto, prosiguió: “Tú solo eres un matón que le pega a la gente mayor”, en referencia al día que agredió a un anciano en un bar de Irlanda.

A esta altura, el cruce ya seguido por miles de usuario quienes no se sorprendieron cuando el domingo por la noche, el luchador de UFC volvió a arremeter: “Oh, no, a la gente no le gusto, ¿qué voy a hacer? jajajajaja, idiota. Eres solo un pequeño lameculos, hermano. Eso es todo. Te quedaste allí mientras el padre de tu amigo estaba siendo atacado y no hiciste nada. Esto es el final de todo hermano. Suerte, Dios les bendiga”.

Poco después, McGregor eliminó todas sus publicaciones y lanzó un nuevo mensaje: “Todo está bien, lo olvidamos. Juego limpio Tyson. Dios te bendiga, compañero”. Algo que desconcertó a sus fans, quienes esperaban más.

Tyson Fury es el actual campeón mundial de los pesados del CMB (Reuters)

Semejante discusión y agravios permite especular con que esto sea solo el inicio de un conflicto que desemboque en una pelea histórica. Si bien uno es campeón de boxeo y otro es una estrella de las artes marciales mixtas (MMA), no es la primera vez que estos mundos se cruzan en un ring, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con Mayweather y el propio McGregor.

Lo cierto es que ambos deportistas tienen el calendario ocupado en 2022. La prensa especializada anticipa que Fury se enfrentará ante Dillian Whyte, campeón interino del CMB, y luego irá contra Oleksandr Usyk, aunque esta pelea podría celebrarse a principios de 2023. Mientras que el irlandés debe recuperarse de su última lesión de cara al posible choque contra Charles Oliveira en la que buscará el cinturón del título ligero.

