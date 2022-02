Escándalo en el tenis: un reconocido árbitro fue suspendido por un año acusado abuso de poder y conducta poco ética

Soeren Friemel, recordado por haber sido quien dictó la descalificación del serbio Novak Djokovic en el US Open 2020, fue suspendido por 12 meses de sus funciones (Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

El árbitro de tenis alemán Soeren Friemel fue suspendido por 12 meses luego de una serie de acusaciones en su contra por “abuso de poder y conducta poco ética”. Según reportes de medios europeos, las denuncias en contra del reconocido supervisor de torneos de Grand Slam, recordado por haber sido quien dictó la descalificación del serbio Novak Djokovic en el US Open 2020, fueron realizadas por un joven umpire.

“La denuncia fue que Soeren le hizo comentarios inapropiados e invitaciones a una persona”, dijo un vocero de la Federación Internacional de Tenis (ITF), entidad para la que trabaja el acusado desde 2014, al diario The Telegraph de Inglaterra. Luego, agregó: “El problema fue la situación de desequilibrio de poder, lo cual llevó al oficial de investigación y al panel a ver si se trataba de una violación a los reglamentos”.

Según el mencionado medio inglés, hubo cuatro situaciones ocurridas entre 2011 y 2015 que fueron presentadas ante las autoridades del ente que rige el tenis mundial. Todas las acusaciones en contra el árbitro de alto rango fueron realizadas por un joven umpire que actúa en el circuito -cuya identidad no ha sido revelada- y la investigación implicó la realización de entrevistas con numerosas fuentes y testigos.

El panel que llevó adelante la investigación determinó que Friemel violó al menos tres de las cláusulas del Código de Conducta. Una de ellas es el artículo número 13 que establece que “los oficiales no participarán en conductas desleales, no profesionales, criminales o poco éticas”. También el apartado 14, que reza: “Los oficiales no abusarán de su posición de autoridad o control, y no comprometerán el bienestar psicológico, físico o emocional de otros oficiales, jugadores o personal del torneo”.

Cabe destacar que Friemel, que es un supervisor categoría Oro, tiene un rol clave a la hora de decidir las designaciones y los ascensos de los árbitros en el circuito mundial de tenis. El alemán es uno de los cinco miembros del panel que define las categorías de los umpires, que se dididen en Oro, Plata y Bronce.

El último lunes quedó firme el castigo contra Friemel, que había recibido la suspensión en diciembre pasado, pero que había presentado una apelación que no obtuvo los resultados que esperaba. De todos modos, el supervisor, que actúa en torneos de Grand Slam y que es quien ingresa a la cancha en caso de que se produzca un incidente, podrá volver a sus funciones a mediados de este año, debido a que desde el 19 de junio de 2021 se ha ausentado del circuito por “razones personales”. En realidad, se trató de una suspensión voluntaria luego de conocer la investigación que se estaba llevando adelante en su contra.

El nombre de Friemel se hizo mundialmente conocido para el público en general cuando dictó la descalificación de Novak Djokovic del US Open 2020 luego de que el serbio golpeara de manera involuntaria con una pelota a una jueza de línea durante un partido ante el español Pablo Carreño Busta. El alemán hizo valer la sección 8 (punto 4, letra M, apartado 4a) del reglamento que establece que “el abuso de pelota se define como golpear una pelota de forma intencionada o imprudente, golpear una bola peligrosamente o imprudentemente dentro o fuera de la cancha o golpear una pelota sin tener en cuenta las consecuencias”.