Mbappé le arrebató a Messi el premio al mejor jugador del año y Cristiano Ronaldo fue elegido como “goleador de todos los tiempos”

Kylian Mbappé ganó el premio a mejor futbolista del mundo en 2021 (EFE)

Este lunes se realizó la 12° gala de los Globe Soccer Awards que premian a los mejores futbolistas del planeta. El Hotel Armani de Dubái fue la sede en esta ocasión de un evento que tuvo varias sorpresas y diferencias con respecto a ocurrido en la ceremonia del Balón de Oro cuando se proclamó a Lionel Messi como el gran ganador de la noche.

Estos premios tienen la particularidad de que los aficionados tienen protagonismo en la decisión final, ya que son ellos en primera instancia quienes eligen a los cinco finalistas de cada categoría. Luego, en la segunda ronda, pueden apoyar a su favorito, pero ese voto representa el 40% de la decisión final, mientras que el 60% restante le corresponde a un jurado de expertos. Es por eso que muchas veces los ganadores de este premio no son los mismos que en The Best o en el Balón de Oro.

En la edición 2021 fue Kylian Mbappé el elegido como el mejor del planeta por encima de Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Una novedad el triunfo del Joven Maravilla que sufrió algunas lesiones y no pudo siquiera ganar la Ligue 1 con el París Saint Germain (PSG), pero que para los fans sigue siendo el más destacado. Por su parte, el polaco del Bayern Múnich sí pudo celebrar al quedarse con el premio Diego Maradona al goleador del año.

En la categoría femenina no hubo sorpresa porque Alexia Putellas se quedó con el premio. La española del Barcelona que ya había ganado el Balón de Oro se alzó con el galardón, mientras que su equipo fue elegido como el mejor.

A su vez hubo categorías especiales como la de “Mejor goleador de toda la historia”, que ganó Cristiano Ronaldo, quien ya cosecha más de 700 tantos como profesional y a los 36 años aún no piensa en el retiro, por lo que esa cifra seguirá aumentando. También hubo un reconocimiento al brasileño Ronaldinho por su trayectoria deportiva.

Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards (Reuters)

Todos los ganadores

Mejor equipo femenino: FC Barcelona

Mejor jugadora femenina: Alexia Putellas

Mejor jugador masculino: Kylian Mbappé

Mejor jugador del año elegido por usuarios de ‘Tik Tok’: Robert Lewandowski

Mejor arquero del año: Gianluigi Donnarumma

Mejor defensor del año: Leonardo Bonnucci

Premio Maradona al goleador del año: Robert Lewandowski

Mejor director deportivo: Txiki Begiristain (Manchester City)

Mejor entrenador del año: Roberto Mancini (selección de Italia)

Mejor representante: Federico Pastorello

Mejor selección: Italia

Mejor goleador de toda la historia: Cristiano Ronaldo

Premio a la trayectoria deportiva: Ronaldinho

