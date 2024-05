Eli Roth, director de ‘Hostal’, busca grabar película con Eugenio Derbez: “Es un gran actor”

(Infobae/Martin Mariscal/Ig ederbez)

Eli Roth, el reconocido director de la película Hostal se presentó en la Comic Culture Experience (CCXP) de la Ciudad de México para hablar sobre su cinta Borderlands y, durante una conferencia de prensa habló sobre lo mucho que admira a Eugenio Derbez.

El cineasta se mostró agradecido de estar en el país y, al ser cuestionado sobre quienes son los mexicanos que lo inspiran, no dudó en mencionar al famoso que ha participado en filmes como No se aceptan devoluciones, Radical o Coda; señales del corazón.

“Es la segunda vez que he estado en esta convención, la primera fue en CCXP Brasil y México me encanta, la última vez que vine (a México) presenté la película Hostal, pero había una persona que se volvió loca, me empezó a gritar y a decir que cómo había hecho esta película con tantas escenas y me tuvieron que sacar tras bambalinas”, dijo el cineasta durante su presentación.

especial

¿Por qué Eli Roth no ha podido grabar con Eugenio Derbez?

Según lo señalado por el también director de Viernes Negro, aunque sí conoce al mexicano, las fuertes cargas laborales de ambos no les han permitido coincidir de la manera que quisieran.

“De verdad me encantaría poder trabajar con Eugenio Derbez. De verdad, nos conocemos, nos hemos visto y hemos intentado coincidir en alguna película mía, pero los tiempos no nos cuadran”, puntualizó.

Eugenio Derbez llega a la premiere de "Radical" el lunes 30 de octubre de 2023, en el Regency Bruin Theatre en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asimismo, Eli se tomó algunos momentos para mencionar cuáles eran las cualidades que observaba en Derbez y ahondar en las razones por las que lo consideraría un buen aliado a la hora de filmar una película.

“Pero es muy divertido, es un actor dramático increíble y estoy muriendo por trabajar con él”, expresó.

Hasta el momento, Eugenio no se ha posicionado al respecto y, por ende, no ha detallado si le gustaría hacer un filme de terror o de otro género.