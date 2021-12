La curiosa relación entre Javier Aguirre y Sergio Kun Agüero

Aguirre fue quien debutó a Agüero en Europa. (Fotos: Cuartoscuro/EFE)

El retiro de Sergio Kun Agüero de las canchas es una noticia que conmocionó a todos los aficionados del futbol; desde muy temprano en su carrera se le vieron condiciones para convertirse en uno de los delanteros más importantes del mundo. Javier Aguirre lo supo, y por ello decidió darle la confianza e impulsarlo en el escenario internacional.

El joven Agüero, que había debutado en la Primera División Argentina en 2003 con tan solo 15 años, tendría que esperar únicamente tres años para dar el salto a Europa. Atlético de Madrid era el destino, que en ese momento estaba dirigido por el estratega mexicano, Javier Vasco Aguirre, quien le otorgó la oportunidad de probarse en el más alto nivel. Él fue quien lo debutó en el futbol europeo.

Con tan solo 18 años, el Kun ya estaba brillando en la liga española, y si bien no se convirtió en referente del club colchonero de la noche a la mañana. Aguirre le dio minutos necesarios para que fuera adaptándose a otro futbol, muy distinto al que jugaba en Argentina con Independiente.

Kun Agüero se volvió referente en el Atlético de Madrid. (Foto: Chema Moya/EFE)

No obstante, no todo fue positivo para el ex delantero argentino a su llegada a España. El Vasco tuvo sus dudas sobre Sergio cuando recién arribó al club; lo consideraba un jugador del equipo de reservas, al menos así lo relató Ignacio Ambriz, quien fuera su auxiliar en el conjunto rojiblanco, y quien “apoyara” al joven futbolista de aquel momento.

“Esa temporada llegó Sergio Agüero ¡con 17 años. Era chiquito, no hablaba mucho en el vestuario. Cuando Javier lo vio jugar por primera vez me dijo: ‘Éste no sabe nada’. Lo quería mandar a promesas o algo así y yo me comprometí a entrenarlo y trabajarlo”, aseveró Nacho Ambriz en una entrevista para The Coaches Voice.

Posterior a ese trabajo y a la salida de Fernando Torres a Liverpool en 2007, el nacido en Buenos Aires fue ganando terreno en el campo y en la historia del club. Se convirtió en el jugador número 12 de los goleadores históricos del Atlético de Madrid, ya que durante los cinco años que vistió de Colchonero acumuló un total de 101 anotaciones.

Javier Aguirre es considerado uno de los mejores técnicos mexicanos de toda la historia. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Agüero ha compartido vestuario con técnicos de talla mundial como Oscar Ruggeri, Pep Guardiola y Manuel Pellegrini, por mencionar algunos. Pero con Aguirre guarda un dato que lo colocan como uno de los más importantes a lo largo de su exitosa carrera.

Con Javier Aguirre, actual técnico de Monterrey, el Kun disputó un total de 116 partidos, la tercera cantidad más alta de su trayectoria. Solamente los 182 que jugó con Pep Guardiola y los 119 que tuvo con el Ingeniero Pellegrini superan dicha cifra.

No obstante, Aguirre no es el único vinculo que Agüero mantenía con México; también a nivel de selecciones nacionales hubo cierta relación, la de él y la portería Tricolor. En dos ocasiones perforó las redes de la Selección Mexicana: la primera fue en un partido de preparación en 2008 en el que los Albicelestes se impusieron 4 a 1 con un gol del Kun, aún con Oswaldo Sánchez como portero titular; la segunda y más reciente fue en un amistoso de 2015, el Tri iba arriba en el marcador 2 a 0 pero un gol de Sergio acercó a los argentinos para un posterior empate.

