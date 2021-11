Cuando Jorge Vergara, ex dueño de Chivas, tundió a AMLO por “ser rencoroso”

Jorge Vergara se lanzó con todo contra AMLO. (Fotos: Cuartoscuro)

Jorge Vergara marcó una era como empresario. Su imperio, Omnilife, lo llevó a los sitios más distinguidos en el mundo de los negocios. Pero, sin duda, la faceta que lo catapultó a la fama fue su incursión en el fútbol mexicano como propietario de las Chivas, uno de los equipos más populares del país.

Como dueño del equipo rojiblanco, Vergara se acostumbró a las frases polémicas. Muy recordados son sus desplegados en contra de rivales como América y Pumas. Ese estilo encontró su punto más álgido en el césped, pero no se limitó a ese espectro: también lanzó picantes comentarios en el ámbito de la política. Así lo hizo en 2005, durante una entrevista con Denise Maerker en CNI Canal 40.

La periodista cuestionó al empresario con una pregunta hipotética: “Por quién votaría si las elecciones presidenciales fueran en una semana” (en ese momento faltaba un año). Vergara dejó claro que todavía no había decidido por quién votar, pero sí por quién no votar. “No votaría por López Obrador. La verdad es que la parte populista me preocupa muchísimo porque no creo que es la manera de resolver los problemas de este país”, disparó el polémico dueño del Rebaño.

Jorge Vergara estuvo quince años al frente de Chivas. (Foto: Fernando Carranza/Cuartoscuro)

En línea con las críticas empresariales a AMLO, Vergara también apuntó hacia la personalidad del hoy mandatario. “Y dos, la parte rencorosa: tampoco creo que es la manera de resolver ningún problema en la vida... el estar soñando cómo vengarse, cómo culpar a los demás de algo que tú no pudiste cambiar”, expresó.

Vergara también dijo que su elección final estaba entre Roberto Madrazo, la carta fuerte del PRI en ese momento, y Santiago Creel, del PAN (que al final perdió la carrera con Felipe Calderón). El mandamás de Omnilife mencionó que no conocía a Madrazo en persona. En contraparte, destacó algunos encuentros con Creel. “Lo conozco. Es una gente muy humilde, con buenas intenciones”.

Fiel a su estilo de opinar de todo aquello cuanto le preguntaran, Vergara ofreció su visión del país en términos políticos. “Estamos en una etapa con una gran oportunidad. Tuvimos una transición pacifica. Algo que los mexicanos no hemos reconocidos: obtuvimos el poder del voto. Nos falta madurar en ese proceso”. Y también cuestionó al gobierno en turno, del PAN, a cuyo grupo parlamentario calificó como “la misma gata pero revolcada, con intereses propio, de poder y de partido”.

Jorge Vergara formó parte de las primeras temporadas de Shark Tank México. (Foto: Sony Channel)

Jorge también recordó que el PRD le ofreció incursionar en la política como diputado por Jalisco, pero declinó la propuesta porque no quería mezclar su actividad empresarial con la política. Asimismo, reveló que diversos partidos se habían acercado a él para buscar financiación; sin embargo, hasta ese momento, había optado por mantenerse al margen y concentrarse en sus actividades.

Cuestionado sobre el poder del fútbol a nivel social, el magnate resaltó que había comprado a Chivas con la expectativa de generar un impacto más allá de los fines comerciales. “Para mí es un gran instrumento para poder educar. Si tuviera que ver con Omnilife, ya lo hubiéramos puesto en la camiseta. No está ahí, no está en el estadio”, declaró en la entrevista. Aunque, luego, en 2010, el nuevo estadio de la Chivas fue bautizado con el nombre de la empresa fundada por Vergara.

En quince años al frente del club tapatío, Vergara ganó dos títulos de Liga, dos de Copa, una Super Copa y una Concachampions. También llegó a la final de la Copa Libertadores en 2010. Su era se caracterizó por las oportunidades que tuvieron jóvenes talentos surgidos de las Fuerzas Básicas rojiblancas.

SEGUIR LEYENDO: