Las estrellas de 'Desafiantes' presentan una nueva versión del triángulo amoroso

BEVERLY HILLS, California -- ¿Las ofensas pueden ser un lenguaje amoroso?

Lo son en el mundo de la nueva película de Luca Guadagnino, "Desafiantes", en la que se enfrentan dos mejores amigos jugadores de tenis, Patrick (Josh O'Connor) y Art (Mike Faist), quienes compiten para ganarse el corazón de la superestrella Tashi Duncan (Zendaya). Lo que comienza como un juego inocente cambia de intensidad cuando una lesión acorta la carrera de Tashi: obligada a tomar el camino de entrenadora, se casa con Art y lo presiona para acabar con su examante Patrick en la cancha, aunque ambos siguen tratando de cumplir con sus propios propósitos ocultos.

"Todos me resultan simpáticos y encantadores, y también terribles", dijo Zendaya con una sonrisa. Las complicadas apuestas adultas de "Desafiantes" ofrecen una nueva dirección para esta actriz de 27 años, que saltó a la fama de adolescente en Disney Channel y ahora es más conocida por su papel ganador de dos premios Emmy en "Euphoria", de HBO, y las franquicias cinematográficas de gran presupuesto "Spider-Man" y "Duna". Aunque es consciente de que "Desafiantes" pondrá a prueba su atractivo en taquilla como estrella en solitario, no pensó demasiado su decisión de hacer la película, que se estrena en cines el viernes.

"Quería hacerla porque es brillante", aseguró. "No es que me sentara en mi habitación y tuviera un plan maestro: 'Muy bien, así es como voy a hacer mi gran transición para mi primer papel protagonista en cine'".

La semana pasada, en un hotel de Beverly Hills, me reuní con Zendaya, sus coprotagonistas O'Connor ("The Crown") y Faist ("Amor sin barreras"), y Guadagnino durante una hora de conversación libre sobre "Desafiantes" y la presión de forjarse una vida y una carrera en el ojo público. A continuación, fragmentos editados de nuestra conversación.

P: Esta película plantea muchas preguntas sobre la ambición y el ímpetu. Zendaya, ¿ha cambiado con el tiempo tu relación con la ambición?

ZENDAYA: Sí, claro. Cuando era más joven, tenía diferentes ideas y esperanzas y sueños sobre lo que es importante. Cuanto más mayor me hago, solo quiero ser feliz y estar en paz, y mi ambición ahora es tratar de vivir una buena vida.

P: Para lograrlo, ¿has tenido que desprenderte de las ambiciones que tienen otras personas para tu carrera?

ZENDAYA: O quizá solo ideales de lo que creía que debía querer toda mi vida o de lo que me habían enseñado a pensar que era importante. Cuanto mayor te haces, más te das cuenta de que eso no importa: si no lo disfrutas, si no eres feliz.

JOSH O'CONNOR: Creo que a veces podemos llegar a tener un poco de vergüenza por tener cierta ambición, y yo me siento ambicioso en cuanto al trabajo. Por ejemplo, trabajar con grandes directores es un placer y un honor. Pero también, como Zendaya, tengo la ambición de que mi jardín esté muy bonito este verano, o de ver más a mi familia. Supongo que tu perspectiva cambia a medida que te haces mayor, ¿no?

P: También me interesa tu opinión sobre eso, Mike, porque cuando el Times te entrevistó hace tres años, sonabas ambivalente sobre hacia dónde te dirigías. Dijiste: "No sé si odio actuar o si me gusta demasiado. No es como que no planeo seguir haciéndolo. Simplemente no quiero seguir la trayectoria de lo que la industria quiere que haga".

LUCA GUADAGNINO: Así es Mike.

MIKE FAIST: Me mudé a Nueva York a los 17 años para dedicarme al teatro. No conocía a nadie y no tenía ninguna forma de entrar a ese sector, así que luchaba cada día como si mi vida dependiera de ello para meter un pie en la industria. Una vez allí, empiezas a preguntarte por qué luchaste tanto. ¿Solo para conseguir algún tipo de aceptación desde una perspectiva externa? Con cualquier tipo de proyecto, hay dos caminos que puedes seguir: "¿Cómo se verá esto de fuera y cómo me percibirá la gente?" o "Quiero hacerlo porque puedo explorar esto por mí mismo". Eso es lo que empezó a interesarme más. En realidad no me importa cómo lo perciban los demás, yo sé para qué lo hago.

P: Como actores, tienen que identificarse con sus personajes. Ahora, como espectadores, viendo "Desafiantes", ¿siguen estando del lado de su personaje?

O'CONNOR: Una de las cosas realmente interesantes de compartir la película ahora es escuchar las reacciones que causan los personajes en la gente. Las primeras personas con las que hablé decían: "Patrick es terrible. Es horrible", y yo decía: "¡Espera un segundo!". Realmente creo que los tres se necesitan el uno al otro, y lo demuestran de formas cuestionables, pero ¿no todos nos comportamos de formas cuestionables a veces? Creo que los tres son adorables.

FAIST: Obviamente, porque a la gente le está gustando la película.

GUADAGNINO: El planteamiento de la película es muy del viejo Hollywood, como Preston Sturges, Lubitsch. Los personajes principales eran feroces, aguerridos, complejos, pero divertidos y seductores.

ZENDAYA: Cuando hablamos (sobre el guion), yo decía: "Podría interpretarla como una desgraciada". Nuestra línea siempre fue no hacerla parecer completamente fría. ¿Cómo encontrar matices y hacer que se sienta sensible y frágil? Creo que ella se está desmoronando y nos deja ver a una mujer que lucha por poner en orden su vida y mantener la fachada y contener todo el dolor. El reto con un personaje no es necesariamente justificar sus acciones, sino hacer que se sienta suficientemente humano como para que podamos identificarnos con sus decisiones.

FAIST: Y luego todos nosotros tenemos que soltarlo, y entonces se convierte en una colaboración con el público. La audiencia va a adueñarse de todo, y no hay nada que podamos hacer excepto nuestro trabajo y nuestra preparación. Esperemos que sea lo suficientemente atractivo como para que tengan la misma interpretación.

P: También es interesante, porque Art y Patrick no solo compiten por Tashi. A la vez hay una energía erótica competitiva entre los dos.

GUADAGNINO: Volviendo al canon de la comedia de la edad de oro de Hollywood, se pueden rastrear subtextos en estas grandes películas: Con Billy Wilder en "Una Eva y dos Adanes", donde hay diversión con la diversidad sexual. Discutimos mucho sobre cómo podríamos desentrañar el punto básico de que el triángulo no es solo dos personas detrás de una, sino que las esquinas se tocan todo el tiempo. No estás celoso de tu novia o de tu novio. Estás celoso porque no te elige uno y estás perdiendo al otro.

P: Al principio de la película, los personajes van a la habitación de hotel de Tashi y las cosas desembocan en un beso de tres. Es un momento crucial, pero leí una primera versión del guion de "Desafiantes" y no recuerdo que estuviera ahí esa escena.

GUADAGNINO: No lo estaba.

P: Es difícil imaginar la película sin ese momento añadido, especialmente el momento en el que Tashi convence a los dos hombres para que se besen y luego se sienta a mirar. Ya los está entrenando desde ese momento.

GUADAGNINO: Tashi lo ve y lo hace realidad. En muchos sentidos, es por su propia diversión, que no es solo erótica, sino que los empuja a ser mejores personas en general.

ZENDAYA: Cuando son más jóvenes, ves que se trata de diversión, es alegría. A medida que ella se hace mayor, la necesidad de poder y control es ahora un medio de supervivencia. Vive a través de otra persona y lo necesita para sentir esperanza, para sentir que le queda algo propio.

P: Háblame de la provocadora frase de Tashi: "Cuido muy bien a mis niñitos blancos".

ZENDAYA: Ella viene de un mundo diferente y de un entorno diferente al de ellos. En última instancia, el tenis es su vida porque tiene que serlo: no tiene nada más a qué recurrir. Va a tener que mantenerse a sí misma, a su familia... muchas cosas con las que me identifico personalmente. Por eso es tan devastador que se lo arrebaten.

O'CONNOR: Me recuerda a una de mis partes favoritas de la dirección de Luca, que fue en la habitación del hotel con nosotros tres, cuando Tashi explica por qué fue a la escuela pública. Yo estaba escuchando, sin hacer necesariamente nada, y entonces Luca entró y dijo: "Cuando ella te está contando por qué fue a la escuela pública, tal vez eso es fascinante y confuso para ti. Piensas, ¿por qué?".

GUADAGNINO: Mi objetivo secreto con mis películas estadounidenses es mostrar que Estados Unidos tiene un sistema de clases muy fuerte, a pesar de la posibilidad de que todo el mundo pueda triunfar. Pero tiene que ser sutil. "Hasta los huesos" tiene la misma idea de las distancias entre las personas y los logros en Estados Unidos.

P: Denis Villeneuve dijo que de todos los actores que trabajaron en "Duna: Parte dos", era más probable que tú te quedaras en el plató e hicieras las preguntas que haría un director.

ZENDAYA: Tengo la oportunidad de estar con los mejores de la industria todo el tiempo, y pienso: "Tengo que absorber todo lo que pueda y aprovechar esta experiencia al máximo". Durante muchos años, me daba vergüenza hacer preguntas, pues pensaba: "No quiero hacerles perder su tiempo". Pero te sorprendería saber cuánta gente dice: "Dios mío, por favor, claro que sí. Este es el rollo fílmico, esta es la referencia para esta toma". A la gente le encanta compartir lo que hace, y tengo suerte de estar en un lugar donde puedo empaparme de todo eso.

Y como he dicho, los platós son lugares en los que me siento segura porque todo el mundo sabe quién soy y puedo pasear y hablar con todo el mundo. Se crea una comunidad, y cuando veo a Bianca (Butti, operadora de cámara) le digo: "Hola, ¿qué tal la noche? ¿Dormiste bien?", o me acerco a Kim, nuestra asistente de dirección, y charlamos. Se crean estas pequeñas familias y pequeñas burbujas, y yo puedo pasear y comer algo y hacer lo que sea, y me siento como si fuera una persona más que está haciendo esto con todos los demás. Así que espero que algún día me entre esa confianza, pero hasta entonces, seguiré aprendiendo.

Los protagonistas de "Desafiantes", de izquierda a derecha, Mike Faist, Zendaya y Josh O'Connor, en Los Ángeles, en abril de 2024. (Chantal Anderson/The New York Times).

El director Luca Guadagnino, segundo a la derecha, con los protagonistas de "Desafiantes", de izquierda a derecha, Josh O'Connor, Zendaya y Mike Faist, en Los Ángeles, en abril de 2024. (Chantal Anderson/The New York Times).