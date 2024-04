Hijo del Santo denuncia a trabajadores de famosa aerolínea por supuestamente desaparecer regalos para niños de escasos recursos

El gladiador mostró su frustración en un video de TikTok. (Ilustración: Jovani Pérez)

El Hijo del Santo denunció el pasado miércoles 24 de abril que trabajadores de una famosa aerolínea mexicana le abrieron su equipaje para sustraerle algunos artículos que estaban destinados para niños de escasos recursos.

Según el enmascarado de plata, voló el pasado miércoles 24 de abril desde el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rumbo a Tijuana, Baja California, en donde se iba a presentar en un evento de lucha libre en Estados Unidos.

Sin embargo, a su llegada a Estados Unidos se percató que una de las maletas no tenía el candado de seguridad que le puso, por lo que al revisar el contenido de ésta ya no se encontraban los regalos para los niños.

“Amigos, yo estoy muy molesto y también con un poco de tristeza. Ayer (miércoles 24 de abril) de la Ciudad de México a la Ciudad de Tijuana y como tenía que cruzar para pasar a Estados Unidos, tome mis maletas y me di cuenta después de que una de ellas no tenía el candado que le había puesto”, contó.

En la maleta llevaba peluches y muñecos de su personaje. (X/ El Santo)

“Yo, regularmente pongo mi candado y lo aseguro con un cintillo de plástico para que no lo abran, pero lamentablemente mis paisanos en la Ciudad de México son muy mañosos. Abrieron la maleta y lo peor de todo que se robaron máscaras, playeras y algunos muñecos que yo traía de regalo para niños por cuestión del Niño”, comentó.

Finalmente, el luchador pidió a sus fans que cada vez que viajen se percaten de que sus pertenencias están en su maleta, puesto que los trabajadores de dicha aerolínea no son gente de confianza.

“Los invito a ser un poco conscientes porque ustedes no saben el sacrificio que hace uno para invertir, comprar sus productos o sus cosas. Yo sé que no es culpa de la aerolínea, pero esos son los trabajadores que cargan las maletas. Que aparte que las avientan y las rompen, las abren y tienen el descaro de robar. Hay gente muy humilde a la que he visto cómo les abren sus maletas y les roban sus pertenencias… ¡Ya párenle!, Pongan sus candados amigos porque desgraciadamente en México somos muy ratas”, finalizó.