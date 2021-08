Por qué Johan Vásquez fue descartado para enfrentar a Chucky Lozano en la jornada 2 de la Serie A

Johan Vásquez recientemente fichó por el Genoa de Italia (Foto: EFE/Francisco Guasco)

El partido correspondiente a la jornada 2 de la Serie A tendría un enfrentamiento de mexicanos. El Napoli de Hirving Lozano se verá las caras ante el Genoa de Johan Vásquez. El partido será el domingo 29 de agosto a las 11:30 horas (Tiempo del Centro de México).

Los napolitanos buscarán sumar su segunda victoria del torneo, la primera la consiguieron en la jornada 1 cuando se toparon ante el Venezia Futbol Club y se impusieron 2-0. Por otra parte el Genoa no arrancó de la mejor manera y cayó por goleada ante el Inter de Milán con marcador de 4-0.

Las expectativas eran altas para ver el enfrentamiento entre Hriving “Chucky” Lozano y Johan Vásquez, quien recientemente fue fichado por el equipo italiano de Génova. Los mexicanos se encuentran en momentos distintos, Lozano ya se ha consolidado y se ha ganado un lugar en el cuadro titular. Mientras que Vásquez aún no suma ningún minuto y está en la contienda por un puesto en el cuadro inicial.

El mexicano Johan Vasquez recientemente fue llamado para jugar con la Selección Mexicana de Futbol en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (Foto: REUTERS/Molly Darlington)

Para mala suerte de los aficionados aztecas el duelo no se podrá dar, ya que Johan no fue incluido en la convocatoria del Genoa para enfrentar al Napoli. Lo anterior debido a los viajes que ha realizado el ex jugador de los Pumas de la Universidad. Donde ha tenido que transportarse para cerrar su contrato y arreglar temas personales cuando se trata de un cambio de equipo y país para jugar.

El estratega del equipo genovés, Davide Ballardini, dijo en conferencia de prensa que el jugador “Ha viajado cuatro veces desde Italia a México, lleva pocos días aquí”, afirmó el timonel. De la misma manera aseveró que se le ha visto poco en el terreno de juego ahora como jugador de la Serie A, pero que lo poco que le han observado fue gracias a los partidos que disputó en la Selección Mexicana.

Cabe recordar que los traslados que ha tenido el jugador de 22 años han sido varios. En agosto y septiembre disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde México se colgó la medalla de bronce luego de derrotar al anfitrión Japón en el partido por el tercer lugar. Ahí viajó desde el país del sol naciente hacia territorio mexicano. Después se dio su fichaje con el Genoa y viajó a Italia para cerrar el contrato así como para pasar las pruebas médicas.

Johan Vásquez buscará lugar en el cuadro titular del Génoa (Foto: Twitter/ @GenoaCFC)

Ahora viajará a México donde fue llamado por Gerardo “Tata” Martino para disputar los encuentros de eliminatoria rumbo a Qatar 2022. La selección tricolor se medirá ante Jamaica, Costa Rica y Panamá. Será una triple fecha en la que México podrá salir con una racha positiva.

Hay que recordar que la Serie A comunicó a sus equipos afiliados que no están obligados a prestar a sus jugadores a las selecciones nacionales. Lo anterior debido a las medidas de seguridad para evitar contagios por el Covid-19. La liga italiana se sumó a la Liga Premier, donde ocurrió lo mismo. El delantero de los Wolves, Raul Jiménez, también está en duda por lo anterior, a espera del veredicto del club inglés.

La convocatoria es una combinación de jugadores experimentados y otros que recientemente han ido subiendo en las categorías para representar al Tri. Por lo que poco a poco se puede observar una transición en la generación del equipo mexicano.

