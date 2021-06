Los futbolistas de la selección española fueron vacunados contra el coronavirus a horas del inicio de la Eurocopa

Vacunaron a la selección de España

Luego de algunos días entre incertidumbres y discusiones, los futbolistas de la selección española de fútbol fueron vacunados contra el coronavirus a horas del arranque de la Eurocopa 2020. Buena parte de los integrantes de la delegación recibieron la monodosis de Janssen y a aquellos que ya se habían contagiado se les suministró una sola dosis de Pfizer, según el acuerdo entre la Federación Española de Fútbol y el Ministerio de Sanidad de ese país.

“Los futbolistas convocados para la Eurocopa 2020 que se encuentran este viernes en la Ciudad del Fútbol han recibido o terminado su pauta completa de vacunación contra el Covid-19″, destacó el sitio oficial de la Federación de Fútbol donde se pudieron ver distintas imágenes del procedimiento que se llevó a cabo en Las Rozas, el centro de entrenamiento del seleccionado.

Según los medios españoles, este proceso de vacunación estuvo a punto de no llevarse adelante ya que se pretendía que los jugadores recibieran un fármaco que tenga el plan de monodosis para iniciar la competencia deportiva con el calendario de vacunación completo. Al mismo tiempo, la aprobación del suministro de esta medicina a los jugadores por parte de Sanidad también pasó por una compleja trama de marchas y contra marchas, hasta que finalmente se dio el ok.

Los hechos que agilizaron todo el debate en torno a la vacunación estuvieron en los dos casos positivos de Sergio Busquets y Diego Llorente que obligaron al entrenador Luis Enrique a tomar medida extraordinarias ante el temor a un posible brote a días de la competencia. Sin embargo, una vez aprobada la vacunación se abrió otro frente de debate: la pauta de vacunación con dos dosis que pretendían brindarles las autoridades sanitarias hubiese culminado luego de los octavos de final de la Eurocopa.

Si bien desde el ministerio de Sanidad habían informado inicialmente que le suministrarían a los jugadores el fármaco de Pfizer tal cual se hizo con los deportistas olímpicos y paralímpicos que irán a Tokio 2020, finalmente se acordó que la gran mayoría recibiría la monodosis de Janssen.

“Entiendo que es un tema sensible ahora mismo. Son temas sensibles que tenemos que abordar. Ha ido bien, tuvimos el privilegio que nos hayan elegido o el Gobierno ha decidido que nos vacunemos. Las preguntas siempre son de cara a la competición, en efectos a corto plazo que pueda causar. Nos tocó ahora mismo por la situación que sea. Aunque tengamos el partido a tres días tenemos que aceptarlo y saber las consecuencias a muy corto plazo que pueda tener. Espero que, dentro de la gran noticia que ha tenido para todos nosotros, no tengamos ningún efecto secundario para el partido”, expresó tras la vacunación Thiago Alcántara, una de las figuras del equipo que comanda Luis Enrique.

El propio entrenador había mostrado también su malestar por la demora en la negociación por la vacuna, temiendo por algún efecto adverso que pueda afectar a los deportistas eventualmente. “En el caso de que se llegara a un acuerdo, me gustaría que se vacunaran lo antes posible. Me fastidiaría no poder contar con un jugador por una reacción a la vacunación”, expresó Luis Enrique en conferencia de prensa días atrás. “El plan era vacunarles después de dar la lista, pero no se pudo hacer”, agregó con fastidio recordando que la nómina final para el torneo la entregó el pasado 23 de mayo.

España iniciará su camino en la Eurocopa el próximo lunes en Sevilla ante Suecia. El reglamento UEFA permite que el entrenador pueda cambiar jugadores contagiados por COVID-19 hasta el mismo día del debut.

Finalmente, la vacunación se realizó este viernes al plantel por intermedio de una “decena de profesionales sanitarios, con grados de teniente, capitán y coronel apoyados por media docena de uniformados”. La gran mayoría de jugadores e integrantes de la delegación recibieron la monodosis de Janssen, pero a aquellos que ya cursaron la enfermedad y transcurrieron al menos ocho semanas desde su alta recibieron una dosis de Pfizer.

