Se convirtió en lo que criticaba: las duras palabras de Saunders a un boxeador que se retiró tras fractura de pómulo

Billy Joe Saunders fue severamente criticado tras su derrota frente a Canelo Álvarez (Foto: Jerome Miron-REUTERS)

La polémica personalidad de Billy Joe Saunders fue mayormente conocida en los días previos a la pelea contra Saúl Álvarez. No obstante, su ácida actitud lo llevó a criticar a un boxeador británico que se retiró de una pelea tras sufrir una aparatosa lesión en el rostro. Paradójicamente, seis meses después padeció de la misma forma y su esquina optó por retirarlo de la pelea para no agravar su estado de salud.

En entrevista con DAZN Boxing Show, Eddie Hearn, director de la empresa promotora Matchroom Boxing, habló sobre la pelea de unificación en peso supermediano. En la intervención fue cuestionado sobre las burlas que ha recibido Saunders tras su derrota por nocaut técnico, para lo cual recordó las palabras del excampeón sobre la más reciente derrota de Daniel Dubois.

El 28 de noviembre de 2020, el joven Dubois, considerado como una de las promesas en el boxeo del Reino Unido, se enfrentó al experimentado Joe Joyce. En el décimo round, el mayor de los boxeadores arremetió con un jab que derivó en una fractura del hueso orbital a Daniel. El londinense se arrodilló en señal de rendición ante el dolor padecido, pero el acto fue motivo de burlas y comentarios a los que se sumó Saunders.

Daniel Dubois sufrió una lesión similar en noviembre de 2020, aunque fue severamente criticado por Saunders (Foto: Twitter@DynamiteDubois)

“Si me rompieran los huesos orbitales de mis dos ojos, si me rompieran la mandíbula, si me tumbaran los dientes, si me revientan la nariz, si me sacuden el cerebro, no me rendiría hasta que me noquearan o algo peor. No estoy de acuerdo con un hombre que pone una rodilla en la lona y deja que el referi le cuente”, aseguró en aquella ocasión.

En ese sentido, Hearn aseguró que los fanáticos y detractores aprovecharon para señalar el error de Billy Joe con sus declaraciones. “Cuando hablas y dices esas cosas, los comentarios se reproducen y, a veces, vas a recibir un montón de palos de regreso”, aseguró al medio de comunicación.

Saunders alcanzó su mejor versión entre el quinto y séptimo round de la pelea contra “Canelo” Álvarez. Aprovechó las dimensiones del ring para desplazarse y buscar rematar al mexicano. Con su estrategia, logró desesperarlo y, en un momento, se hizo de las riendas del pleito. Sin embargo no supo aprovechar el momento a su favor.

Una fractura del hueso orbital y la cuenca del ojo retiraron a Saunders del combate (Foto: Twitter@DAZNBoxing)

Para el octavo round, Álvarez saltó desde su esquina con el objetivo de revertir la tendencia de los últimos episodios. Cuando el cronómetro llegó a la mitad, fue correspondido con el apoyo del público y se fue hacia el frente. Saunders quiso anticipar sus ataques y, tras un volado de derecha fallido, agachó el cuerpo. En ese momento fue impactado en el rostro y la lesión se hizo evidente.

Los ataques de Canelo no cesaron y la lesión se agravó. Cuando los púgiles se acercaron a sus esquinas, el equipo de Billy Joe anunció su retiro del encuentro y el juez le otorgó un cinturón más al tapatío.

"Peleaste bien @bjsounders_ deseo que tu ojo sane rápidamente y puedas volver más fuerte, campeón" (Foto: Twitter@DynamiteDubois)

Al término de la pelea, Dubois fue cuestionado por la actuación y las declaraciones de su compatriota meses antes. “Creo que no hay necesidad de frotar la herida. No me va a ganar nada. Algunas cosas vuelven a atormentarte. Yo no quiero nada de eso. Si entro en una situación quiero hacerlo con la conciencia tranquila”, declaró el londinense al medio The Lowdown.

De hecho, en su cuenta de Twitter @DynamiteDubois declaró “Peleaste bien @bjsounders_ deseo que tu ojo sane rápidamente y puedas volver más fuerte, campeón”.

La carrera de Saunders deberá frenar mientras se recupera de la reconstrucción del hueso orbital y la cuenca del ojo derecho. Aunque se mostró optimista y anunció su retorno, algunos expertos han puesto en duda su continuidad en el deporte de los guantes.

SEGUIR LEYENDO: