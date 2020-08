Decepcionante clasificación de Vettel en Silverstone: su frase de resignación a los ingenieros de Ferrari

La decepcionante clasificación de Vettel en Silverstone

Son días muy complicados para Sebastian Vettel en la Fórmula 1, quien vive un verdadero calvario con Ferrari, escudería que dejará al terminar el actual campeonato. El tetracampeón mundial y su coche han decepcionado nuevamente: quedó fuera de los 10 primeros lugares de la salida del Gran Premio del 70° Aniversario que se disputará este domingo en Silverstone.

El alemán quedó duodécimo en la Q2 y no logró meterse en Q3, aunque saldrá 11° tras la sanción al francés Esteban Ocon (Renault) por obstaculizar una vuelta rápida del británico George Russell (Williams). Es la segunda vez en esta temporada que Seb queda fuera del Top 10 en la etapa de clasificación.

Su frustración fue más que evidente. Al notarse claramente inferior con respecto a los mejores de la parrilla, Vettel lanzó una frase de resignación por radio a los ingenieros de la Scudería: “Eso era todo lo que tenía, eso era todo lo que podía dar este coche. Lo intenté. Gracias.”

Esto se suma a los inconvenientes que tuvo con la unidad de potencia de su motor en la sesión de entrenamientos libres del viernes, lo que obligó a Ferrari a cambiar los motores de sus dos coches. El propio Vettel había tenido que detenerse a un lado de la pista a seis minutos de que concluya la jornada para revisar el problema.

Esa imagen del ex campeón de F1 arrodillado en el asfalto y viendo cómo caía el aceite de su monoplaza ilustra la crisis que se vive en Ferrari por estos días. Y como si eso no fuera poco, se le sumó su decepcionante rendimiento en la clasificación.

Sebastian Vettel atraviesa uno de sus peores momentos en la Fórmula 1 (REUTERS)

Al finalizar la jornada de este sábado, en la que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) se impuso a su compañero británico Lewis Hamilton y ganó la pole position, Sebastian Vettel admitió que será “un día duro” este domingo en la carrera.

”Somos duodécimos por algo, será un día duro mañana, pero lo intentaré todo lo que pueda, como las últimas dos semanas. No estoy contento con la posición, contento con mis vueltas, creo que puse todo pero no ha sido diferente”, dijo el piloto germano.

Es un 2020 difícil para un Vettel que solamente ha sumado 10 puntos en cuatro carreras, con un sexto lugar y dos décimos lugares. Su futuro es una incógnita aunque ya deslizó algunas pistas en las últimas horas. “De alguna manera ya tomé mi decisión, veremos en las próximas semanas si se materializa. No veo por qué me tienen que presionar. El salario queda en segundo plano, lo que importa es que el proyecto es interesante porque siento que todavía tengo mucho que dar. Si no tengo la oportunidad correcta, entonces no estaré encaminado, porque no tengo interés en continuar solo en la parrilla”, comentó.

