Carlos Albert estalló contra Miguel Herrera por no usar cubrebocas en Copa GNP: “Es un naco”

Carlos Albert (Foto: Especial)

Ricardo Cortés Alcalá, director general de la Promoción a la Salud del gobierno de México, llamó la atención al entrenador del América, Miguel Herrera, por no respetar el uso de tapabocas en los últimos partidos

Sin embargo, no fue el único que criticó al técnico, pues de igual forma lo hizo Carlos Albert, periodista deportivo famoso por su estilo único y casi siempre cargado de polémica:

“Lo voy a decir, a mí me cae bien y le tengo cierto afecto, pero es un naco y que se ponga el saco el que quiera y que se ofenda el que quiera”, dijo Carlos Albert en una transmisión del programa Reacción En Cadena.

“Miguel Herrera, con lo que hizo, acaba de demostrar una vez más que tiene cero educación, que tiene cero idea de lo que es una figura pública y que el tipo no merece mucho respeto. Es increíble el pésimo ejemplo que mandó”, añadió.

(Foto: Especial)

Y es que el técnico americanista decidió no utilizar el protector durante los partidos frente al Toluca y Pumas.

Durante el partido entre Pumas y América de la Copa GNP, los ánimos incluso se calentaron entre los integrantes de las bancas, teniendo como protagonistas a Miguel Herrera y a Enrique Sanz, preparador físico de UNAM, quienes se insultaron y encararon hasta que el cuarto silbante intervino.

Los reclamos al árbitro por una falta a favor del América fueron el detonante del conato de bronca en el que llegó Israel López, auxiliar de Míchel González, para calmar al “Piojo”, quien no siguió las indicaciones sanitarias ni tampoco respetó la sana distancia durante la discusión.

“Si está puesto en el lineamiento utilizar una barrera física, como el cubrebocas, hay que hacerlo. A veces las reglas no nos gustan, pero están para cumplirse. Por ejemplo, si me siento seguro en un lugar sin cubrebocas pero en la entrada del lugar indica que debe portarse, ni modo, me lo pongo y punto”.

REUTERS/Henry Romero

“Las figuras públicas, como estrellas del deporte, son grandes ejemplos de seguimiento. Es por esto, también, que pedimos a estas personas portar cubrebocas, para mostrar respeto a las reglas puestas”, reveló Ricardo Cortés a El Universal.

“El Piojo”, a su llegada, y durante las conferencias de prensa después de los encuentros ante el Toluca y los Pumas sí hizo uso de la mascarilla, sin embargo, durante los encuentros se lo retiró. De hecho, sostuvo una ligera discusión con el cuerpo técnico de los universitarios, y el timonel azulcrema fue el único que no portaba el protector.

Por otra parte, este miércoles terminó la segunda jornada de la Copa por México. Cruz Azul sigue con su buen paso al vencer al Toluca, mientras que Tigres superó a las Chivas con un doblete del francés André-Pierre Gignac.

