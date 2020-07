En medio de las turbulencias, Setién reconoció que habló con Griezmann y se refirió al futuro de Messi

Quique Setién se refirió a su vínculo con Antoine Griezmann (EFE/Alejandro García/Archivo)

Los dos empates consecutivos en las últimas jornadas han relegado al Barcelona en la pelea por el título de la Liga de España y han dejado al Real Madrid con campo libre para sacar ventaja y encaminarse a la consagración. Este complejo momento deportivo no ha hecho más que recrudecer los conflictos internos en un conjunto Blaugrana que parece haber perdido la brújula.

A los interrogantes sobre la continuidad de Quique Setién, cuyo trabajo no ha terminado de convencer a los hinchas, se suma la supuesta mala relación entre el cuerpo técnico y el francés Antoine Griezmann, marginado de la titularidad y con muy pocos minutos en las últimas dos jornadas. En las últimas horas, además, explotó una bomba interna al conocerse que Lionel Messi paralizó las negociaciones por renovación de su contrato debido a las diferencias con la directiva y a sus cuestionamientos sobre el actual proyecto deportivo.

En la previa de la visita al Villarreal, encuentro en el que el Barcelona buscará recuperarse y volver a la senda del triunfo, Setién dio una conferencia de prensa en la que se refirió a los múltiples conflictos que hoy involucran a su equipo.

El entrenador del Barcelona habló en la previa del encuentro ante el Villarreal

En primer término, el entrenador reconoció que mantuvo una conversación con Griezmann y comentó: “Está bien, he intercambiado algunas palabras con él. Antoine es un grandísimo profesional, un jugador que puede entender esta situación. Es un chaval extraordinario, tremendamente profesional. Es muy positivo y podremos contar con él al 100% cuando tenga que volver al campo”. De esta manera, dejó entrever que el francés no estará de entrada ante el Submarino Amarillo.

”He hablado de jerarquías, pero no he hablado de ser indiscutibles. Griezmann es un grandísimo jugador y muy importante. Cuando ha jugado Griezmann me han preguntado por Ansu Fati... Me encantaría poder darles minutos, pero tengo que decidir conforme a mi criterio. Tengo en cuenta la jerarquía de cada jugador, pero en un club como el Barcelona no todos van a poder jugar. Algunos se van a enfadar, porque todos quieren estar en el campo. Es una decisión de la que me tengo que responsabilizar”, agregó el DT.

Setién también se refirió a la situación de Messi y consideró que “son noticias”. Sostuvo, además, que “no va a especular con eso” debido a que “a él no le he escuchado nada”. “Le veo bien. Todo lo demás son especulaciones. Le veo entrenando bien, hablamos lo que tenemos que hablar, sin más”, señaló. Y, sobre la actualidad futbolìstica de La Pulga evaluó: “Es perfectamente consciente de lo que tiene que hacer en cada momento en el partido. Toma decisiones, pero no creo que tenga ninguna influencia la edad”.

Finalmente, el DT admitió que mantuvo una reunión con los dirigentes del club, aunque evitó dar detalles de los temas que allí se charlaron y de su futuro. “No voy a desvelar las conversaciones que tuvimos ese día”, recalcó y, cuando un periodista le consultó si las autoridades habían deslizado algo sobre su salida del club, respondió: “No percibí eso que estás diciendo”.

Setién habló sobre la situación de Lionel Messi (REUTERS/Albert Gea)

“Con respecto a mi situación personal, no gasto ningún minuto en pensar lo que puede pasar. Me centro en el partido de mañana, en mantener el nivel de exigencia, tratando de acertar más para ganar los partidos. No veo más allá de lo que tengo que ver”, continuó.

En ese sentido, se refirió a cómo se vive el fútbol en la actualidad y a la demanda de resultados: “Lo he vivido otras veces. Está situación no la podemos controlar, es el circo en el que estamos metidos, lo aceptamos. No me desgasto ni un minuto en leer y escuchar. Hay mucho ruido, pero me centro en lo que tengo que hacer”.

“Entiendo que en cada club hay sus escalones y jerarquías, es algo que se gana con el tiempo con un rendimiento extraordinario. A mí no me han impedido nada, me han ayudado a tomar decisiones. No tengo que imponer cosas, trato de hablar y de debatir”, destacó.

Finalmente, y respecto al camino que lo ha llevado hasta aquí, Setién reconoció que hay cosas que hubiera hecho de manera diferente: “Algunas cosas seguro que hubiéramos cambiado. Cuando hay que tomar decisiones hay veces que después piensas que lo podrías haber hecho de otra manera. A veces tienes dudas, lo que nunca sabrás es si esa otra opción hubiese sido mas válida. Todo el mundo puede pensar que se cambian cosas para mejorarlas, pero a veces empeoran. Es un debate interno que tengo superado desde hace bastante tiempo”.

