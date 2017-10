Como el descanso es una cuestión primordial para Ricardo Gareca y su cuerpo técnico, los futbolistas que tengan problemas para dormir en el avión podrán ingerir algún medicamento o sedante. "A algunos jugadores se les daría medicamentos permitidos para que puedan dormir tranquilos", explicó el médico de la selección peruana. No obstante, no es la único aspecto que preocupa con respecto a las 12 horas de vuelo. También consideran muy importante cuidar la circulación sanguínea y el médico indicó que van a prevenir cualquier inconveniente con la utilización de calcetines especiales. "Los jugadores también usarán medias especiales para que no haya problemas con la circulación de la sangre por las venas de las piernas. Hay que cuidar los músculos y que no se hinchen las piernas", especificó Segura.