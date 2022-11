La ‘Perro del Infierno’ está desplazando a las subvariantes del nuevo coronavirus que produce la Covid-19 en el país

La nueva subvariente del sars-cov-2, responsable de la Covid-19, está desplazando a los otros linajes del nuevo coronavirus en Colombia. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

En Colombia se detectó que está circulando la subvariante BQ.1.x, denominada popularmente como ‘Perro del Infierno’, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Salud (INS).

A través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad de sanidad indicó que este reciente linaje del nuevo coronavirus sars-cov-2 que produce la mortal enfermedad Covid-19 comienza a predominar en el territorio colombiano.

“#ÚltimaActualización Reporte de #VigilanciaGenómicaINS Se observa en el último reporte que siguen circulando en Colombia distintas variantes de Ómicron, principalmente BA.5.x (30.8%) y BA.4.x (15.4%), pero éstas vienen siendo desplazadas por linajes de Ómicron BQ.1.x (34.6%) (sic)”, trinaron.

Si bien su nombre es sensacionalista, no produce mayores problemas de salud a los que ya se conocen de la enfermedad, y menos para las personas que están inmunizadas.

No obstante, por el surgimiento en el mundo de la ‘Perro del Infierno’ expertos como Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, aseguran que esta es una prueba más de que la pandemia del sars-cov-2 no ha concluido.

Sus nombres científicos son BQ.1 y BQ.1.1, sin embargo, su denominación informal surgió en Alemania y a través de redes sociales se popularizó como Hellhound, su nombre en inglés, con la que se hace referencia al animal mitológico de los antiguos griegos Cerbero, Can Cerbero o Cancerbero, en español, que era un feroz perro de tres cabezas que custodia la entrada al averno, el mundo de los muertos que rige el dios Hades, según la tradición de esa ancestral civilización.

"Perro del infierno" también conocido como Cerbero, el perro en la mitología griega guardián del inframundo. (Foto: Wikipedia)

Otra de las teorías sobre ese terrorífico nombre es que se usó para recordar más fácilmente el tipo de variante, dada la dificultad para recordar el nombre oficial. Esta no sería la primera vez que ocurre esto, pues en los últimos años hubo otros casos de identificaciones no oficiales, surgieron por ejemplo con “Centaurus”, que fue aplicado este apodo para la variante BA.2.75.

Los síntomas de esta reciente subvariante produce prácticamente los mismos problemas de salud que provoca el virus original que produce la Covid-19: dolor de garganta, tos, malestar general, fatiga, pérdida de la voz, diarrea, escurrimiento nasal, congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, pérdida de olfato y gusto, ritmo cardíaco elevado y su mecanismo de contagio también es igual.

Sin embargo, a Fauci, en Estados Unidos, no le deja de inquietar el surgimiento de la subvariante: “(Presenta) cualidades o características peligrosas que podrían evadir algunas de las intervenciones que tenemos”.

En ese sentido, Eric Topol, el fundador del Instituto Traslacional de Investigación Scripps, aseguró que una de las mayores preocupaciones alrededor de “Hellhound” es que “está plagada de mutaciones problemáticas que podrían representar una amenaza para la respuesta de nuestro sistema inmunológico”, afirmó para la revista Times.

Expertos pronostican que la variante ligada a ómicron, se va a expandir a finales de noviembre y principios de diciembre. De acuerdo a primeras investigaciones se reporta que podría ser un 10 % más contagioso que las anteriores, además, de que las infecciones respiratorias y los virus se encuentran al alza en un lado del planeta ya que el otoño se instaló y está por dar paso al crudo invierno.

Pero aún no existe evidencia contundente de que la ‘Hellhound’ sea más contagiosa o que ninguna de las vacunas no tengan efectividad contra esta variante. De igual manera esto se sustenta en que fue la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) quien aseguró en octubre, que hasta el momento no “hay datos epidemiológicos que sugieran un aumento de la gravedad”.

En América Latina la nueva subvariante se ha propagado en México, Chile, Ecuador y con la reciente actualización del INS se confirmó su presencia en Colombia.

