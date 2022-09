El extécnico de James Rodríguez en el Olympiacos expresó su admiración por Francisco Maturana

Carlos Corberan fue destituido de su cargo como entrenador del Olympiacos REUTERS/Peter Powell

Luego de un tire y aflojé, James Rodríguez logró llegar a un acuerdo con el Al Rayyan de Catar para rescindir su contrato, lo que le facilitó su llegada al Olympiacos de Grecia y convertirse así en el cuarto colombiano en enfundarse la camiseta del más veces campeón del balompié heleno después de Jorge Bermúdez, Juan Pablo Pino y Felipe Pardo,

El debut del ex Real Madrid se dio el pasado domingo 18 de septiembre por la quinta jornada de la Superliga Griega, en la que James Rodríguez disputó 72 minutos del encuentro en el que su nueva escuadra sucumbió en condición de visitante ante el Aris Salónica, que se impuso 2-1.

Pese a irse arriba en el marcador con anotación de Giorgios Masouras, los Rojiblancos no supieron defender la ventaja, y tras la salida del colombiano, cuatro minutos después, el onceno local llegó a la igualdad por intermedio de Daniel Mancini y a los 79 de juego Luis Palma puso segundo para sellar la victoria del Aris Salónica.

Con esta derrota, el Olympiacos se ubica en la sexta posición de la Superliga Griega con ocho puntos a 7 de su archirrival, el Panathinaikos que cabalga la cima de manera cómoda tras la victoria 3-0 sobre el PAS Giannina.

Le puede interesar: Duras críticas a Davinson Sánchez: perdió su oportunidad de ser titular con Tottenham

La caída ante el Aris Salónica le costó el puesto al estratega español Carlos Corberán que, en su paso por la escuadra griega, dirigió por todas las competiciones un total de 11 encuentros con un saldo de 2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas que derivaron en su salida del banquillo técnico.

El exentrenador del Huddersfield Town de Inglaterra habló de lo que fue su estadía en el Olympiacos de Grecia y dio detalles del fichaje de James Rodríguez en diálogo con el programa El VBAR de Caracol Radio.

“Apareció la oportunidad de incorporar a James la última semana del mercado griego. El club hizo esa apuesta. Yo dispuse de dos entrenamientos con él y del partido. Únicamente trabajar con un jugador de esa calidad en ese tiempo, es una pena, porque es un jugador capaz de cambiar una dinámica”.

A muchos les tomó por sorpresa la convocatoria de James Rodríguez para el duelo ante el Aris Salónica debido a poca actividad que el jugador había tenido en Catar. Sobre este tema, Corberán respondió: “Hay jugadores que necesitan más de ese periodo de adaptación, y hay otros que menos. Yo hablé con el jugador, él venía con dinámica de entrenamiento, había disputado pocos minutos en Qatar y yo los estuve viendo”.

“Al final hay jugadores que necesitan más rodaje y otros que quizá no necesitan el tiempo que otros para marcar diferencia. James es un jugador de nivel que no tiene la necesidad de ese tiempo, solo con su disposición y su saber hacer, es capaz, para mí, de competir a un nivel diferente”.

Por otro lado, el ahora extécnico del Olympiacos exaltó su admiración por el fútbol colombiano y por Francisco Pacho Maturana. “Al fútbol colombiano le tengo cariño. En el Villarreal fichamos a Cristian Zapata. He sido un admirador de Maturana, he compartido reflexiones con Osorio y he trabajado con Higuita, el fútbol colombiano lo he seguido. Pacho Maturana es uno de los máximos referentes a nivel Mundial y uno tiene cariño y una consideración especial”.

SEGUIR LEYENDO: