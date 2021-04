Amigos y hasta una ONG naturalista recolectan fondos para financiar el costoso tratamiento de Natalia Durán

Natalia Durán, actriz colombiana. Foto: Colprensa.

El pasado 9 de marzo, la actriz colombiana Natalia Durán, impactó a sus seguidores con una desafortunada noticia. Desde un hospital, y con un video de seis minutos, Durán informó que tiene cáncer en su tiroides y en su cuello. Desde ese entonces, la actriz no había publicado nada en sus redes sociales, hasta el 11 de marzo, cuando envío un mensaje a sus seguidores. En la noche del lunes 5 de abril, Natalia apareció de nuevo y grabó una historias de Instagram para, de nuevo, afianzar su agradecimiento.

En medio de las lágrimas, la actriz, que aseguró que se encontraba profundamente conmovida, dio las gracias por los esfuerzos que han venido haciendo sus allegados para prestarle su ayuda en los difíciles momentos que enfrenta, particularmente, en una época en la que ha tenido que tomar varias decisiones sobre su cuerpo, según explicó.

Y es que además del apoyo emocional, que ha sido constante, también se han buscado apoyos para ayudar económicamente a Natalia que, para someterse a los procedimientos quirúrgicos que necesita, necesita una buena cantidad de dinero. La ONG ‘Saving the Amazon’, de la que la actriz ha sido fiel activista, invitó a las personas para donar dinero que pude serle de mucha utilidad a Natalia.

“Nuestra gran amiga Natalia Durán está actualmente pasando por una situación de cáncer que le implica unos costos médicos muy altos para su tratamiento. A Natalia la conocimos gracias a que hizo parte de nuestro primer Escape Amazónico, y por muchos años ha dedicado su vida en ayudar a causas sociales, mujeres con cáncer, trata de personas, poblaciones indígenas, población infantil víctima del conflicto armado, entre otros, con sus propios recursos. Hoy es el día de que nosotros la apoyemos a ella”, se lee en la publicación que hizo la organización en sus redes sociales.

Sin embargo, esta no fue la única comunidad que se unió para ayudar a Natalia, el grupo de ‘Redspira Colombia’ también lanzó un grito de ayuda por la actriz, y aseguraron que, al igual que ‘Saving the Amazon’, se unían a un fondo de ahorros para colaborar con los costosos gastos médicos del tratamiento de la actriz.

“Hoy los invitamos a rodear de amor a Natalia, quien fue voluntaria incondicional de nuestra iniciativa en 2020. Queremos unirnos al fondo que han organizado sus seres queridos para ayudarla con los costos de sus cirugías y tratamiento mientras vuelve a trabaja. Natalia, todos los voluntarios de Redspira Colombia te agradecemos infinitamente por haber creído en nosotros, te enviamos mucho amor y la mejor energía”, escribieron en su publicación.

Ante las múltiples muestras de apoyo, Natalia escribió en sus historia, “¿Qué es esto? (...) me siento profundamente conmovida por este gesto. Sin palabras”.

Natalia Durán agradeció la solidaridad de sus seguidores tras su diagnóstico de cáncer

En su video de agradecimiento, Natalia ofreció una actualización de su salud y comentó que está un proceso de exámenes y de análisis, que tendrá que someterse a algunos procedimientos quirúrgicos próximamente, y que ha tenido que tomar decisiones importantes sobre ellos. Aseguró que por las mismas razones ha estado alejada de sus redes sociales por las mismas razones, sin embargo, una de sus hijas ha estado encargada de su celular, sin embargo, dijo que ella misma contaría, más adelante, lo que le está ocurriendo a su cuerpo.

“Estoy tan agradecida de tanto amor (...) No sé si uno merezca tanto. No estoy llorando de tristeza, estoy llorando porque la lección en este momento es muy fuerte, de manera positiva, es muy conmovedora para mí. La lección para mí es aprender a recibir todos estos gestos de tanta generosidad conmigo. Me cuesta muchísimo, y no aceptar las buenas intenciones sería un error, no creo que sea sabio, solo que me abruma mucho, y me revuelve por dentro pensar que tanta gente tiene intenciones y deseos tan bonitos hacia mi y mi familia”, expresó.





