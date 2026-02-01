Descubren potentes llamaradas cerca del agujero negro central de la Vía Láctea

Ilustración artística de una estrella en llamarada divulgada por los autores (Casey Reed/NASA)

En el gélido corazón de la Antártida, el Telescopio del Polo Sur ha logrado penetrar el velo de polvo del núcleo de la Vía Láctea, permitiendo a los astrónomos detectar por primera vez potentes llamaradas estelares en las proximidades del agujero negro supermasivo galáctico.

Esta observación, publicada en The Astrophysical Journal por un equipo liderado por científicos de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputación, no solo representa un avance técnico, sino que redefine la capacidad para investigar los ambientes más extremos de nuestra galaxia.

El equipo anticipa que futuras observaciones podrían establecer patrones vinculados a la frecuencia y naturaleza de estas erupciones, así como ofrecer información sobre la actividad magnética en condiciones gravitacionales extremas. Cada nuevo destello se erige como una herramienta de diagnóstico capaz de iluminar propiedades y comportamientos estelares que, hasta ahora, quedaban ocultos.

Los astrónomos prevén que futuras observaciones con el Telescopio del Polo Sur permitan identificar patrones en la frecuencia y naturaleza de estas llamaradas, aportando información relevante sobre la dinámica magnética y gravitacional en regiones donde las condiciones físicas son extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos difundidos revelan que el centro de la galaxia, ubicado a 26 mil años luz de la Tierra en la constelación de Sagitario, alberga un entorno tan violento como fascinante. La región gira en torno a la gravedad de un agujero negro que posee cuatro millones de masas solares, rodeado por estrellas que viajan a velocidades extremas. Es precisamente en esos entornos donde las llamaradas detectadas adquieren verdadera relevancia, dado que liberan una energía que supera ampliamente la de las explosiones más notables de nuestro Sol, según los astrónomos citados en la publicación.

El Telescopio del Polo Sur, capaz de operar en el rango milimétrico del espectro electromagnético —entre las ondas infrarrojas y las de radio—, juega un papel esencial al superar las limitaciones que impone la observación óptica convencional. Las condiciones atmosféricas del Polo Sur, caracterizadas por un aire excepcionalmente seco y estable, habilitan mediciones de una precisión sin precedentes, permitiendo así descifrar la naturaleza y dinámica de fenómenos habitualmente insondables.

Las llamaradas observadas tienen un origen bien definido: surgen cuando las líneas de campo magnético de las atmósferas estelares se rompen y reconectan, en procesos denominados eventos de reconexión magnética. Durante estos episodios, se genera la liberación de enormes cantidades de energía en forma de radiación. Mientras que en el caso del Sol terrestre tales estallidos pueden interferir con satélites y sistemas eléctricos, las llamaradas en el entorno del agujero negro central son aún más intensas.

El escenario hostil del centro galáctico somete a las estrellas a desafíos extremos. La interacción gravitacional, unida a la fuerte radiación y la proximidad entre astros, obliga a una constante adaptación y da lugar a fenómenos cuya física es objeto de investigación. Comprender qué estrellas logran sobrevivir y adaptarse ofrece pistas sobre la evolución de los núcleos galácticos, contribuyendo a delinear los mecanismos de supervivencia y destrucción en estos ámbitos.

Cada estallido detectado funciona como un destello transitorio —un breve pero valioso instante de claridad científica—, permitiendo a los astrónomos obtener información sobre los campos magnéticos y condiciones atmosféricas de estrellas que, de otro modo, permanecerían invisibles. Así, cada nueva erupción es interpretada como un mensaje codificado, destinado a ser descifrado para aproximarse a una comprensión más integral de la estructura y el comportamiento del centro de la Vía Láctea.

El trabajo, respaldado por varias temporadas de observación, consolida el papel del Telescopio del Polo Sur como una herramienta clave para monitorear fenómenos transitorios en regiones tradicionalmente vedadas a la astronomía convencional. Según la investigación difundida en The Astrophysical Journal, la continuación de este tipo de estudios resultará vital para explorar si las llamaradas estelares cerca del agujero negro siguen cierta periodicidad, así como la posible existencia de diferencias entre distintos tipos de estrellas.