El proyecto científico que busca restaurar la biodiversidad de la isla Floreana en Galápagos

La Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos desarrollan un proyecto de 15 millones de dólares para eliminar especies invasoras. Por qué las lecciones de la iniciativa podrían cambiar la gestión en otras islas

La restauración ecológica en la isla Floreana busca devolver especies únicas, como el pequeño pájaro brujo a su hábitat original en Galápagos (EFE/Cedidas Parque Galápagos)

En las islas Galápagos, la vida silvestre enfrenta amenazas que ponen en riesgo especies únicas.

Uno de los casos más complejos ocurre en la isla Floreana, donde científicos y conservacionistas buscan revertir décadas de daño ecológico y lograr que especies emblemáticas, como el Pequeño Pájaro Brujo (Pyrocephalus nanus), regresen a su hábitat original.

La isla Floreana pertenece al archipiélago de Galápagos, tiene 173 kilómetros cuadrados y unos 150 habitantes.

Fue uno de los primeros lugares habitados por los seres humanos en la región y juega un papel clave en la biodiversidad insular.

Científicos trabajan para erradicar especies invasoras en Floreana y restaurar la biodiversidad insular perdida (Archivo TVEFE)

La llegada de personas a Floreana trajo cambios drásticos. Piratas, balleneros y colonos introdujeron animales como ratas, gatos, ganado y cabras, que alteraron el equilibrio natural.

Estas especies invasoras atacaron a los animales locales y destruyeron su entorno. Así, varias especies desaparecieron de la isla y otras se volvieron muy raras, como el Pequeño Pájaro Brujo, un ave roja brillante que antes era común en el archipiélago.

El mayor problema que se intentó abordar fue la pérdida de biodiversidad causada por especies invasoras y la modificación del hábitat.

El objetivo central del trabajo que se está llevando adelante en Floreana es eliminar a esos animales invasores, restaurar la vegetación original y preparar el terreno para reintroducir especies que se habían extinguido localmente.

Las iguanas que habitan la isla Floreana son especies nativas y parte esencial de su ecosistema. (AP foto/Adrian Vasquez, Archivo)

El proyecto busca recuperar el equilibrio ecológico de toda la isla. La Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos impulsan el proyecto con un presupuesto de 15 millones dólares.

El director de la fundación lo definió como “un ‘proyecto de restauración en esteroides’”, una frase textual que refleja su magnitud sin precedentes.

Es uno de los mayores proyectos de restauración insular, ya que Floreana es extensa y mantiene una población estable, lo que aumenta la complejidad del trabajo.

Durante más de diez años, los científicos planificaron la erradicación de ratas y gatos a través de cebos especiales lanzados desde helicópteros, siempre con cuidado de proteger a los habitantes y a sus animales domésticos.

También establecieron viveros para plantar scalesia, un árbol esencial para la fauna local, y cortaron zarzamora, una planta invasora que impide el desarrollo de especies nativas.

El traslado de 19 tortugas y un récord de 39 crías en la temporada 2025 evidencian avances en la restauración de especies en Floreana (REUTERS/Nacho Doce/Archivo )

El control de la zarzamora se realizó manualmente y con experimentos de hongos que solo atacan a esta planta, sin dañar el resto del ecosistema.

Uno de los desafíos más grandes fue la mosca vampiro, un insecto cuyas larvas atacan a los polluelos del Pequeño Pájaro Brujo.

En la revista Science se destacó que cuando un nido se infesta, a menudo se observa una mortalidad del 100%.

Para combatir este problema, los científicos instalaron estaciones de auto-fumigación en los nidos, al usar materiales tratados con pesticidas seguros para las aves pero letales para la mosca.

Además, los investigadores exploran nuevos métodos para reducir la población de la mosca, como la introducción de avispas que puedan atacar a sus larvas, aunque estos métodos requieren estudios para evitar que otras especies se vean afectadas.

Varias especies de pinzones de Darwin desaparecieron de Floreana, pero científicos buscan reintroducirlas para restaurar su biodiversidad./Archivo EFE/Rashid Cruz/Fundación Charles Darwin

En 2024, se trasladaron 19 tortugas de Floreana a un corral protegido, una especie que se creía extinta localmente desde el siglo XIX.

Además, la temporada reproductiva de 2025 marcó un récord: 39 crías de 10 parejas”, según datos reportados por la fundación.

A pesar de los avances, el proyecto enfrenta nuevos retos. Las hormigas rojas invasoras consumieron parte del veneno destinado a las ratas, lo que dificultó su erradicación.

La extinción local del Pequeño Pájaro Brujo en Floreana se debió a depredadores invasores, pérdida de hábitat y la mosca vampiro (EFE/Rashid Cruz/Fundación Charles Darwin)

Los expertos proponen mantener el monitoreo constante y perfeccionar las técnicas, de modo que el modelo de Floreana guíe futuros proyectos de restauración ecológica en otras islas del archipiélago.

El aprendizaje que deja Floreana puede ser clave para conservar la biodiversidad única de Galápagos y de otros ecosistemas insulares.

