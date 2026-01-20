Ciencia

Detectan impactantes explosiones de luz en el centro de la Vía Láctea e investigan las causas

Un equipo internacional de astrónomos registró estos destellos intensos de corta duración

El análisis específico diseñado para
El análisis específico diseñado para captar eventos explosivos transitorios en el centro galáctico permitió fijar límites precisos sobre el tamaño y los mecanismos de las regiones emisoras responsables de los fenómenos observados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis meticuloso del centro de la Vía Láctea por parte del equipo internacional del Telescopio del Polo Sur ha revelado un fenómeno inesperado: la detección de intensas explosiones de luz de corta duración procedentes de dos sistemas de enanas blancas.

Se han registrado estos eventos transitorios en la longitud de onda milimétrica, una hazaña que, según la publicación en The Astrophysical Journal, inaugura una vía novedosa para investigar las complejas dinámicas en el corazón de la galaxia.

Las observaciones, lideradas por Yujie Wan —estudiante de posgrado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign—, permitieron captar erupciones que, si bien se extendieron aproximadamente un día cada una, constituyen episodios breves al considerar la escala temporal de la variabilidad astronómica habitual.

El equipo internacional diseñó un análisis específico para detectar eventos explosivos transitorios, que aparecen y desaparecen entre horas y días. Este detalle, documentado en el tercio final del informe, fija límites estrictos sobre el tamaño y el mecanismo de las regiones emisoras, según expone el resumen del estudio.

El hallazgo de destellos breves
El hallazgo de destellos breves y energéticos en sistemas de enanas blancas fue posible gracias al monitoreo sistemático y prolongado de una de las regiones más complejas y menos estudiadas del cielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los dos años iniciales del proyecto dedicado a la búsqueda de transitorios, ya se han identificado dos episodios singulares, lo que ilustra el potencial inexplorado de los estudios milimétricos del Plano Galáctico.

Tom Maccarone, profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Tecnológica de Texas y colaborador del proyecto, enfatizó el carácter disruptivo del hallazgo: “Este es un gran ejemplo del dicho astrónomo de que abrir nuevas ventanas al universo produce resultados nuevos, inesperados y emocionantes. Apenas hemos arañado la superficie de lo que se puede hacer con los estudios milimétricos de transitorios del Plano Galáctico y esperamos descubrir muchos más eventos nuevos en los próximos años”.

Más claves del hallazgo

A diferencia de anteriores estrategias, el enfoque del equipo no se centró en una selección predefinida de candidatos, sino que consistió en un escaneo repetido de una amplia franja del Plano Galáctico. Esta metodología condujo a la identificación de llamaradas ultracortas de dos sistemas de enanas blancas en acreción, localizados en una de las áreas más complejas y menos exploradas del cielo.

El fenómeno, detallado por los investigadores, parece surgir a raíz de explosiones magnéticas repentinas en los flujos de acreción, comparables en naturaleza a las erupciones solares pero en circunstancias de energía y densidad mucho mayores. En el Sol, la reconexión magnética transforma súbitamente la energía en calor y partículas aceleradas; en los discos de acreción que rodean a objetos compactos, estos procesos se manifiestan con una intensidad mucho más elevada, generando destellos luminosos de corta duración que irradian en varias bandas espectrales.

Los fenómenos observados parecen originarse
Los fenómenos observados parecen originarse en explosiones magnéticas repentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la interpretación del equipo es acertada, el estudio milimétrico de estas llamaradas ofrecería nuevas claves sobre la física magnética dentro de los discos de acreción. Esta información resulta esencial para entender cómo evolucionan los sistemas binarios compactos, cómo transfieren momento angular y de qué modo originan flujos de salida de materia y energía.

Los sistemas protagonistas de estas explosiones son enanas blancas en acreción ubicadas en órbitas binarias estrechas con estrellas compañeras. La fuerza gravitatoria de la enana blanca tira del gas de su compañera, formando un disco de acreción giratorio que, al calentarse, desencadena una intensa variabilidad que abarca todo el espectro electromagnético. El descubrimiento pone de manifiesto que los eventos transitorios de este tipo son menos habituales en la banda milimétrica respecto a los clásicos estudios ópticos o de rayos X.

El Telescopio del Polo Sur, inicialmente concebido para medir el fondo cósmico de microondas, ha ampliado sus capacidades mediante la incorporación de estudios sistemáticos del Plano Galáctico. El equipo, liderado desde distintos centros, incluyó la colaboración de Maccarone por su experiencia en la dinámica y física de las estrellas binarias en interacción, lo que ha permitido desentrañar los matices de estos novedosos fenómenos.

La interpretación del equipo sugiere
La interpretación del equipo sugiere que el estudio milimétrico de estas llamaradas permitirá entender mejor la física magnética de los discos de acreción y la evolución de los sistemas binarios compactos en la galaxia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa de observación SPT-3G continuará monitoreando la Vía Láctea aproximadamente un mes por año. Este esquema garantiza la prolongación de un registro histórico más detallado y preciso del área central galáctica. Cada ciclo de observación refuerza la idea de que la astronomía milimétrica no se limita a trazar el universo estático. Según los análisis publicados, es ahora posible captar “fugaces destellos energéticos” que contribuyen a una visión renovada tanto de las binarias compactas como de los procesos dinámicos que proliferan en el núcleo galáctico.

La identificación de eventos de esta naturaleza, que fue posible únicamente gracias a la observación prolongada e innovadora del Telescopio del Polo Sur, sugiere que aún existe un campo vasto y poco explorado en el estudio de la Vía Láctea. Las campañas futuras buscarán identificar fenómenos similares, ampliando el conocimiento sobre los procesos magnéticos intensos y su papel en la evolución de los sistemas estelares más extremos.

Como lo subraya el propio equipo en sus conclusiones, el potencial de los estudios milimétricos de transitorios va mucho más allá de la simple observación, abriendo para la comunidad científica un acceso único a los secretos mejor guardados de la estructura interna galáctica.

