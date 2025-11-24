Alertan sobre el riesgo de inundaciones en costas del Mar del Norte: las causas

ARCHIVO - La isla de Spiekeroog, en el Mar de Frisia. La Reserva de la Biosfera de la región será ampliada a una "zona de desarrollo" que incluye asentamientos humanos costeros. Foto: Sina Schuldt/dpa

Por siglos, las costas del Mar del Norte contaron con humedales y bancos de marea que sirvieron de escudo frente al avance del agua. Investigadores advierten que el ascenso acelerado del nivel del mar ya supera la capacidad de estos ecosistemas.

Un estudio del Instituto Hereon de Sistemas Costeros identificó que áreas como el mar de Frisia están en riesgo, ya que las defensas naturales no logran adaptarse al ritmo actual del cambio.

La pérdida de protección natural altera el hábitat de aves y especies autóctonas en la región Foto: Stephan Schulz/dpa

Datos que modifican la mirada sobre la resiliencia costera

Los expertos comprobaron que los bancos de marea, que solían acumular sedimentos nivelando el fondo marino y protegiendo frente al avance del mar, ya no igualan la velocidad del aumento del nivel del agua. Solo 9 de las 24 cuencas estudiadas en la costa alemana mostraron una elevación mayor que la subida del mar entre 1998 y 2022. La situación se agravó en la última década, donde ese número se redujo a cuatro.

“La sedimentación en los bancos de marea alemanes ya no logra contrarrestar el ascenso del agua”, alertó Wenyan Zhang, geofísica y coautora del estudio. Esta pérdida de capacidad adaptativa natural implica un riesgo creciente de inundaciones y erosión para las zonas bajas de la costa.

El estudio, publicado en la revista científica Communications Earth & Environment, también identificó errores de medición y análisis en investigaciones previas. Las evaluaciones antiguas se elaboraron con mapas batimétricos de distinta resolución y calidad, por lo que muchos relevamientos no registraron elementos del fondo marino como canales, grietas y depresiones menores.

Cambios en la dinámica sedimentaria amenazan los humedales, clave para la biodiversidad local (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de imágenes satelitales detalladas y modelos batimétricos de baja resolución llevó a subestimar la vulnerabilidad real de las costas. Las zonas intermareales parecían más estables, cuando en realidad acumulaban sedimentos más lento de lo calculado, mientras que la erosión en áreas más profundas quedó minimizada.

El equipo del Instituto Hereon analizó los registros batimétricos aplicando un criterio de consistencia y limpieza de datos, lo que permitió detectar que muchos cambios atribuidos a movimientos del lecho marino eran en realidad “saltos” derivados de actualizaciones en las herramientas de medición. “Nuestro estudio brinda una perspectiva mucho más clara y preocupante de la situación”, sostuvo Zhang.

Consecuencias para la adaptación y la gestión costera

Los resultados de la investigación provocan un llamado de atención a las autoridades y comunidades costeras. La falsa sensación de seguridad que proporcionaban los datos anteriores podría haber limitado inversiones y acciones preventivas suficientes, según advirtieron los autores.

El equilibrio entre agua y tierra se debilita en zonas protegidas, afectando la vida silvestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas detrás de la desaceleración en la acumulación de sedimentos y el debilitamiento de las barreras naturales se atribuyen a varios factores: el aumento acelerado del nivel del mar, alteraciones en los ecosistemas, menor aporte de sedimentos por parte de los ríos y el impacto humano a través de obras de infraestructura.

La construcción de puertos y canales puede modificar las rutas naturales de los sedimentos y el flujo de agua, lo que afecta la capacidad de adaptación de los bancos de marea.

“Analizaremos por qué la sedimentación del mar de Frisia está retrocediendo, tomando en cuenta factores naturales y humanos”, anticipó el grupo de trabajo encabezado por Bo Miao. Se reconoce que errores en la interpretación de la información técnica complican la planificación y la puesta en marcha de sistemas de defensa costera adecuados.

La publicación destaca la importancia de mejorar la resolución y la consistencia de los datos batimétricos. La correcta evaluación de la resiliencia costera depende de la calidad de los registros científicos utilizados, ya que proyecciones optimistas y sin fundamento pueden conllevar decisiones erróneas tanto en infraestructuras como en el uso del suelo y la protección de comunidades vulnerables.

La revisión integral de los datos y la incorporación de métodos de análisis más precisos ahora muestran que las barreras naturales pierden efectividad ante el cambio climático actual