La revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos

La leche de camello impulsa la nutrición y el empleo en Somalia (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

En una nación marcada históricamente por la inestabilidad, la pobreza y la inseguridad alimentaria, emergen iniciativas capaces de transformar no solo la vida cotidiana de las personas, sino el presente y el futuro de la economía nacional. Entre estas, la “revolución de la leche de camello” en Somalia destaca como un ejemplo de cómo la combinación de prácticas tradicionales y modernización puede repercutir de manera positiva en la salud, el empleo y el bienestar social.

Importancia nutricional de la leche de camello en Somalia

El consumo de leche de camello combate la desnutrición en Somalia (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

Un reciente informe de The Associated Press destaca que la leche de camello es parte esencial de la dieta somalí desde tiempos inmemoriales. Se trata de un alimento básico, especialmente valioso en una de las pocas regiones del mundo que ha experimentado auténticas hambrunas en los últimos 25 años. Este tipo de leche contiene nutrientes clave para el desarrollo y el funcionamiento del organismo, entre ellos magnesio, hierro, zinc y las vitaminas B12, C, D y A. Además, se destaca por su bajo contenido de lactosa, lo que la hace apta incluso para personas con intolerancia parcial.

La composición de la leche de camello contribuye a combatir carencias nutricionales severas muy presentes en Somalia, donde el acceso a dietas variadas resulta complejo para amplias capas de la población. Su consumo habitual ayuda a prevenir déficits vitamínicos y minerales tanto en niños como en adultos, aportando elementos fundamentales para el sistema inmunitario, el desarrollo cognitivo y la resistencia general frente a enfermedades. El surgimiento de productos derivados, como el yogur de camello, suma alternativas nutricionales que enriquecen la dieta cotidiana y multiplican el aprovechamiento de sus propiedades naturales.

Modernización e innovación en la industria de la leche de camello

Los ciudadanos llevan sus baldes para extraer la leche de los camellos (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

En contraste con los métodos ancestrales de recolección y consumo, Somalia ha visto nacer en los últimos años una nueva generación de lecherías que apuestan por la innovación y la eficiencia. Ejemplo de esta transformación es Beder Camel Farm, una empresa que ha introducido cambios significativos en la forma de criar y aprovechar a los camellos lecheros. Mediante la aplicación de forrajes seleccionados científicamente, nuevos hábitos veterinarios y estándares de higiene mejorados, un camello lechero actual puede producir hasta 2,5 galones de leche al día, duplicando el rendimiento de sistemas tradicionales.

Este salto tecnológico no solo ha mejorado la productividad, sino que ha abierto las puertas a la diversificación de los productos basados en leche de camello, como yogur y lácteos frescos listos para su venta y distribución en ciudades clave como Mogadiscio. Además, la industria mira más allá de la alimentación y explora áreas como la cosmética, siguiendo el ejemplo de países como los Emiratos Árabes Unidos que aprovechan la versatilidad de este recurso.

Somalia es el hogar de más de 7 millones de camellos, más que cualquier otro país del mundo, pero solo una fracción de esa leche ha llegado a los estantes de los supermercados urbanos, según estimaciones de la industria.

En el centro de la transición hacia un enfoque moderno para la producción de leche de camello se encuentra el Dr. Abdirisak Mire Hashi, veterinario y gerente de la granja. Para Hashi, no se trata solo de obtener ganancias, sino de preservar el patrimonio y fomentar el progreso.

Cada camello en Beder produce ahora hasta 10 litros de leche al día, el doble de lo que suelen producir los pastores tradicionales.

“Los somalíes se enorgullecen de su tradición de criar camellos. Sin embargo, la forma de criarlos ha cambiado significativamente con el tiempo”, declaró Hashi a The Associated Press mientras inspeccionaba un rebaño lechero.

Impacto en la creación de empleo y desarrollo económico

La industria láctea de camello genera cientos de empleos en Somalia (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

El auge de la industria de la leche de camello está generando efectos positivos en el empleo y el desarrollo económico del país. Lecherías modernas como Beder Camel Farm concentran aproximadamente el 40 % del mercado nacional y han creado cientos de empleos, tanto permanentes como temporales, en distintos sectores: desde la ganadería y la recolección hasta el procesamiento, envasado y comercialización de productos. Este flujo de oportunidades laborales resulta vital en un país donde los índices de desempleo y subempleo son tradicionalmente altos y la economía formal se encuentra restringida.

La cadena de valor también se está expandiendo, integrando actividades relacionadas como el transporte, la logística y la venta minorista, y generando así un ecosistema económico más robusto y sostenible. Este modelo demuestra que, incluso en entornos adversos, sectores emergentes gestionados con criterios técnicos y empresariales pueden impulsar la economía y brindar esperanza a numerosos hogares.

Integración de los pastores tradicionales a la nueva cadena de valor

Pastores tradicionales se integran a la cadena de valor de la leche de camello (AP Photo/Farah Abdi Warsameh)

Somalia cuenta con la mayor población de camellos del mundo y una sólida tradición pastoral. Sin embargo, la integración de los pastores tradicionales en la moderna cadena de valor representa tanto una oportunidad como un desafío. El sector público y empresas líderes buscan facilitar la participación de estos pastores a través de programas de formación en salud animal, higiene y selección de forrajes, lo que les permitiría mejorar la calidad y asegurar el acceso a canales de comercialización más rentables.

Si este proceso de transición prospera, permitirá que miles de familias pastoriles se beneficien de los avances del sector, accedan a mayores ingresos y contribuyan tanto a la producción nacional como a la seguridad alimentaria y el bienestar comunitario.

Desafíos y perspectivas de futuro para la industria lechera de camello en Somalia

A pesar de los avances logrados, la industria de la leche de camello en Somalia enfrenta aún retos considerables. La inestabilidad política, las limitaciones en infraestructura, la necesidad de fortalecer la higiene y la cadena de suministro, y la capacitación de los productores rurales son obstáculos que requieren soluciones a largo plazo y cooperación entre los sectores público y privado.

Las perspectivas de futuro, sin embargo, son alentadoras. Con una demanda local e internacional creciente, mayores estándares de calidad y una mayor integración de los actores tradicionales, la revolución de la leche de camello tiene potencial para transformar no solo la nutrición, sino también la estructura productiva y económica de Somalia, brindando resiliencia y prosperidad a una población ansiosa de cambio.