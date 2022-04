COVID-19 y gripe: ¿es posible una doble pandemia y en simultáneo?

Los científicos virólogos cotejan las cifras de la baja de contagios de otras enfermedades mientras predominaba el coronavirus ( REUTERS/Tingshu Wang)

¿Por qué ante el surgimiento del coronavirus a fines de 2019 hubo meses o más de un año de ausencia de otros virus respiratorios como la influenza o el virus respiratorio sincitial?

Los científicos virólogos aún cotejan las cifras de la baja de contagios de otras enfermedades mientras predominaba el coronavirus y buscan respuestas para entender el comportamiento de los virus, especialmente el del SARS-CoV-2.

Una teoría intrigante puede ayudar a explicar por qué los virus de la gripe y el COVID-19 nunca predominaron simultáneamente: la llamada Twindemia en inglés (Twin es gemelo y demia proviene de enfermedad) . Varios especialistas sostienen que no fueron solo los barbijos, el distanciamiento social u otras restricciones pandémicas las que causaron que la gripe y otros virus respiratorios desaparecieran mientras reinaba el coronavirus y resurgieran a medida que éste retrocedía.

Según varios expertos, la exposición a un virus respiratorio puede poner las defensas inmunitarias del cuerpo en alerta máxima, impidiendo que otros intrusos accedan a las vías respiratorias. Este fenómeno biológico, llamado interferencia viral, puede limitar la cantidad de virus respiratorios que circulan en una región en un momento dado.

La gripe y el COVID-19 nunca predominaron simultáneamente en la comunidad (REUTERS/Agustín Marcarián)

“Mi intuición, y mi sensación basada en nuestra investigación reciente, es que la interferencia viral es real. No creo que vayamos a ver el pico de la gripe y el coronavirus al mismo tiempo ”, explicó la doctora Ellen Foxman, inmunóloga de la Escuela de Medicina de Yale.

A nivel individual, dijo, puede haber algunas personas que terminen infectadas con dos o incluso tres virus al mismo tiempo. Pero a nivel de población, según esta teoría, un virus tiende a superar a los demás.

Aún así, advirtió, “el sistema de atención médica puede sobrecargarse mucho antes de que se alcance el límite superior de circulación, como lo ha demostrado la onda Ómicron”. La interferencia viral puede ayudar a explicar los patrones de infección observados en grandes poblaciones, incluidos los que pueden surgir a medida que el coronavirus se vuelve endémico . Pero la investigación está en sus inicios y los científicos todavía están luchando por entender cómo funciona.

“Durante los dos primeros años de la pandemia, las medidas de prevención para COVID-19 aplicadas a gran escala como el uso del barbijo, los confinamientos, el distanciamiento, la ventilación, entre otros, ayudaron a reducir la transmisión del virus de la gripe y de otros virus respiratorios en todo el mundo. Pero desde fines del año pasado, tras el avance de la vacunación contra el COVID-19, hubo una movilidad ciudadana más intensa y se observó un retorno de la circulación del virus de la gripe”, explicó a Infobae Leda Guzzi, de la comisión de Comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología.

Para el médico infectólogo Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del CEMIC, “probablemente, el aumento de los casos de gripe tenga una explicación por múltiples factores. En otros países de Sudamérica, como Chile, Perú, Colombia y Brasil, también subieron los casos principalmente con el subtipo Influenza A H3N2″.

Los síntomas de ambas enfermedades son similares (NHI)

El experto, miembro de la Comisión de Vacunas de Sociedad Argentina de Infectología y del Comité Científico de la Fundación Vacunar, agregó: “No fue normal esta circulación del virus de la gripe tan temprana. Tampoco fue normal que no circulara el virus en 2020 y 2021 cuando predominó la circulación del coronavirus. Ahora empezó a circular el subtipo Influenza A H3N2, que estaba predominando en el hemisferio Norte. Seguramente este cambio está relacionado con que ya no hay más restricciones en los viajes al exterior. Al no haber estado en contacto con el virus de la gripe durante los últimos dos años, las personas son más susceptibles a adquirir la infección. También se están observando más casos de bronquiolitis y de afectados por otros virus respiratorios”.

Desde el año 2020, tras el inicio de la pandemia por el coronavirus, los casos de gripe estacional fueron menos que los años anteriores. “Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en Argentina, la actividad de virus influenza se mantuvo baja”, señaló el alerta oficial. Sin embargo, a partir de la primera semana de diciembre pasado hasta ahora, se ha detectado un aumento en el número de casos de influenza, principalmente Influenza A H3N2.

Durante las seis primeras semanas de este año (es decir, enero y la primera quincena de febrero) se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud de la cartera de Salud Nacional 166 casos de influenza. Dentro de ese total, se analizaron los subtipos de virus en 100 casos y se identificó que el 99% correspondía al subtipo Influenza A H3N2 y 1% al subtipo “Influenza A H1N1″ (que fue el que predominó en la pandemia de 2009).

Varias personas transitan en una terminal de transporte, en Buenos Aires (Argentina), en plena pandemia (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Hay al menos 100 virus que pueden causar el resfriado común, pero solo cuatro que causan la gripe estacional. Muchas de las personas que contraen un resfriado asumen que tienen influenza, pero los expertos siempre dicen lo mismo acerca de cómo notar la diferencia: “La influenza hace que te sientas como si un camión te hubiera atropellado”. La fiebre, los malestares y dolores de cabeza de un grave caso de influenza son generalmente peores que un caso de virus respiratorio sincitial, rinovirus o cualquiera de los virus comunes del resfriado.

Muchos expertos atribuyeron la temporada libre de gripe a las mascarillas, el distanciamiento social y la restricción de movimiento, especialmente de niños pequeños y adultos mayores, quienes corren el mayor riesgo de contraer una gripe grave. Las cifras de influenza aumentaron un año después, en la temporada 2021-2022, cuando muchos países habían prescindido de las restricciones, pero las cifras aún eran más bajas que el promedio previo a la pandemia.

La noción de que existe una especie de interacción entre los virus surgió por primera vez en la década de 1960, cuando las vacunas contra la poliomielitis, que contienen poliovirus debilitados, redujeron significativamente la cantidad de infecciones respiratorias. La idea ganó terreno en 2009: Europa parecía preparada para un aumento repentino de casos de gripe porcina a fines de ese verano, pero cuando las escuelas reabrieron, los resfriados por rinovirus parecieron interrumpir de alguna manera la epidemia de gripe.

Varias personas esperan en una sala, en el Hospital de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“Eso llevó a muchas personas en ese momento a especular sobre esta idea de interferencia viral”, dijo el doctor Foxman. Incluso en un año típico, el rinovirus alcanza su punto máximo en octubre o noviembre y luego nuevamente en marzo, en cualquiera de los extremos de la temporada de influenza. El año pasado, un equipo de investigadores se dispuso a estudiar el papel de una respuesta inmunitaria existente para defenderse del virus de la gripe. Debido a que no sería ético infectar deliberadamente a los niños con gripe, les dieron a los niños de Gambia una vacuna con una cepa debilitada del virus. La infección por virus desencadena una cascada compleja de respuestas inmunitarias, pero la primera defensa proviene de un conjunto de defensores no específicos llamados interferones. Los niños que ya tenían niveles altos de interferón terminaron con mucho menos virus de la gripe en sus cuerpos que los que tenían niveles más bajos de interferón, encontró el equipo.

Los hallazgos sugirieron que las infecciones virales previas prepararon el sistema inmunitario de los niños para combatir el virus de la gripe. “La mayoría de los virus que vimos en estos niños antes de administrarles la vacuna eran rinovirus”, dijo el doctor Thushan de Silva, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, quien dirigió el estudio. Esta dinámica puede explicar en parte por qué los niños, que tienden a tener más infecciones respiratorias que los adultos, parecen menos propensos a infectarse con el coronavirus. La gripe también puede prevenir las infecciones por coronavirus en adultos, dijo el doctor Guy Boivin, virólogo y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Laval de Canadá.

Estudios recientes han demostrado que las coinfecciones de gripe y coronavirus son raras , y las personas con una infección de influenza activa tenían casi un 60 por ciento menos de probabilidades de dar positivo por coronavirus, completó. El RSV, el rinovirus y la gripe han coexistido durante años, anotó la doctora Nasia Safdar, experta en infecciones asociadas a la atención médica de la Universidad de Wisconsin-Madison. “Eventualmente, eso es lo que sucederá con este también: se convertirá en uno de los muchos que circularán”, dijo el doctor Safdar sobre el coronavirus. Algunos virus pueden atenuar los efectos de otros, dijo, pero los patrones pueden no ser evidentes.

Al observar los coronavirus del resfriado común, algunos investigadores han predicho que el SARS-CoV-2 se convertirá en una infección estacional de invierno que bien podría coincidir con la gripe . Pero el coronavirus pandémico ya se ha mostrado diferente a sus primos. Por ejemplo, rara vez se ve en las coinfecciones, mientras que uno de los cuatro coronavirus del resfriado común se ve con frecuencia como una coinfección con los otros tres.

