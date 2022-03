Vivir hasta los 150 años puede ser posible: las últimas investigaciones habrían encontrado la respuesta

Nuevas investigaciones apuntan a retrasar el proceso de envejecimiento como un medio para abordar enfermedades relacionadas con la edad como el cáncer, los huesos quebradizos y el Alzheimer (Getty Images)

Los cambios que el envejecimiento produce en el cuerpo humano están estrechamente vinculados al desarrollo de las enfermedades responsables de las muertes en el mundo. Por eso, si envejecemos más lento, tendremos más años de vida. La perspectiva de terapias médicas que retrasen el proceso de envejecimiento se ha acercado un poco más después de que científicos rejuvenecieron tejidos de forma segura en ratones de mediana edad.

Investigadores en del Instituto Salk, en San Diego, EEUU, trataron animales sanos con una forma de terapia génica que refrescó las células más viejas, haciendo que los animales fueran más jóvenes de acuerdo con los marcadores biológicos que se utilizan para medir los efectos del envejecimiento. Los resultados se publicaron la semana pasada en la revista especializada Nature Aging.

Repetir el proceso en humanos está lejos por ahora y no es una tarea sencilla, pero los hallazgos impulsarán el interés en nuevas terapias que apuntan a retrasar o revertir el proceso de envejecimiento como un medio para abordar enfermedades relacionadas con la edad como el cáncer, los huesos quebradizos y el Alzheimer .

Los niños nacidos en 2070 podrían vivir hasta los 150 años gracias a los avances en la tecnología de envejecimiento, afirman los principales expertos. Esto no solo podría duplicar la esperanza de vida promedio mundial actual, sino que también podría reducir el tiempo que las personas viven con problemas de salud relacionados con la edad.

Lo que alguna vez se pensó como una fantasía distante ahora se está acercando a la realidad después de que un estudio científico logró revertir de manera segura el proceso de envejecimiento en ratones de edad avanzada. Los científicos ahora predicen que la tecnología podría estar lista para los humanos en unas décadas.

Un equipo de científicos del Instituto Salk de San Diego, EEUU, revirtió el proceso de envejecimiento en ratones de mediana edad y ancianos utilizando una técnica de “rejuvenecimiento” celular

El doctor Andrew Steele, biólogo computacional y autor de Sin edad: la Nueva Ciencia de envejecer sin volverse viejo (Ageless: The New Science of Getting Older Without Getting Old) , dijo que los ensayos en humanos pronto estarían en el horizonte. “Sería un tonto si apostara en contra de que funcione en los próximos 50 años”, dijo.

El profesor Jürg Bähler, genetista de la Universidad College de Londres (UCL) aseguró que esta tecnología podría ayudar a aumentar la esperanza de vida hasta en un siglo y medio como máximo . “Algunas personas, incluyéndome a mí, dirían que hay un techo natural para la vida humana, alrededor de 150 años, y no se puede ir más allá”, aseguró.

La esperanza de vida para hombres y mujeres a nivel mundial se ubica en 69,8 y 74,2 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en 2019. En los países desarrollados las estadísticas son más auspiciosas, como ejemplo, la expectativa de vida para los nacidos en el Reino Unido es de 79 años para los hombres y de 82,9 años para las mujeres.

Los comentarios de los expertos se producen pocas semanas después de que un equipo de científicos del Instituto Salk de San Diego, EEUU , revirtió el proceso de envejecimiento en ratones de mediana edad y ancianos utilizando una técnica de “rejuvenecimiento” celular .

Los científicos se basaron en trabajos previos del premio Nobel japonés, el profesor Shinya Yamanaka, quien demostró que una mezcla de cuatro moléculas, conocidas como factores de Yamanaka, puede “rebobinar” las células adultas en células madre jóvenes que son capaces de formar casi cualquier tejido del cuerpo .

La esperanza de vida para hombres y mujeres a nivel mundial se ubica en 69,8 y 74,2 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud publicados en 2019 (Getty Images)

Lograron restablecer parcialmente las células de los ratones a “estados más juveniles”, utilizando cuatro moléculas conocidas como factores de transcripción de Yamanaka. Algunos experimentos previos de rejuvenecimiento celular dieron como resultado que los ratones desarrollaran cáncer o fallas en los órganos, pero esto no sucedió en el último experimento.

Los experimentos demostraron que el rejuvenecimiento fue más efectivo cuando la terapia se administró durante un período prolongado, de siete a 10 meses, a partir de los 12 a 15 meses de edad de los animales, equivalente a la edad de 35 a 50 años en humanos. Cuando los animales más viejos, equivalentes a 80 años en términos humanos, fueron tratados durante un mes, los científicos vieron poco impacto.

Los experimentos anteriores con los factores de Yamanaka habían contrarrestado los signos del envejecimiento y aumentado la esperanza de vida en ratones criados con una enfermedad de envejecimiento prematuro, sin embargo, el último estudio fue el primero en probarlo en ratones normales.

Los factores de Yamanaka esencialmente restablecen el reloj molecular dentro de las células animales, devolviéndolas a un estado más joven y adaptable . Después de inyectar estas moléculas en ratones de varias edades, los órganos y la piel de los animales mostraron signos de rejuvenecimiento.

Los investigadores son cautelosos sobre el uso de factores de Yamanaka en humanos porque trabajos anteriores han demostrado que las células completamente reprogramadas pueden convertirse en grupos de tejido canceroso llamados teratomas.

El doctor Steele dijo: “No creo que sea extraño ver reprogramación por rejuvenecimiento en humanos en los próximos 10, 15, 20 años”. Y explicó que esto podría adoptar una forma similar a la terapia génica, que consiste en alterar los genes de una persona infectándola con un virus inofensivo que ha sido diseñado genéticamente para reemplazar o desactivar un gen defectuoso . “Ya estamos usando la terapia génica en humanos”, señaló Steele.

Algunos escépticos del aumento de la longevidad argumentan además que podría conducir a la sobrepoblación o que el acceso se limitaría a la población de altos ingresos y causaría una mayor división social.

