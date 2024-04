Critican a Maxine Woodside por pedir ir gratis a concierto de Madonna: “No lo pago”

Maxine Woodside, "La Reina de la Radio", con tres décadas al aire en México

Madonna ha sido la sensación en los últimos días por la serie de cinco conciertos que la estadounidense está ofreciendo en la Ciudad de México, que forman parte de su gira mundial denominada The Celebration Tour.

Esta gira, que conmemora los 40 años de carrera de la afamada cantante, ha traído gran expectación y euforia entre el público y los fans que han seguido la trayectoria de la intérprete de emblemáticos temas como Material girl, La isla bonita y Like a prayer.

Más allá de interpretar sus éxitos más destacados, la reina del pop ha sorprendido a su audiencia al invitar a figuras como Alberto Guerra, Guillermo Rodríguez, Wendy Guevara y la drag queen Pixie Aventura a participar en sus espectáculos como parte del segmento “Ballroom” de la exitosa gira mundial.

La presencia de estos invitados especiales ha añadido un brillo único a las presentaciones de Madonna en el escenario. No obstante, la serie de conciertos también ha sido motivo de controversia, especialmente en el ámbito mediático.

La cantante Madonna subió al escenario a la influencer Wendy Guevara durante su tercer concierto en el Palacio de los Deportes. (@NotLaGrupa)

Maxine Woodside, conocida como “la reina de la radio”, manifestó recientemente su descontento en su programa Todo para la mujer por no recibir boletos de manera gratuita para asistir a uno de los conciertos de Madonna.

La presentadora expresó su sorpresa y descontento al no haber obtenido entradas, destacando el alto costo de las mismas, que mencionó podrían ascender hasta “20 mil pesos”.

Su reacción provocó un debate en el programa y entre el público, resaltando la difícil accesibilidad a los boletos debido a su alta demanda y precio.

“¿Qué pasó con mis boletos, no me van a dar boletos para ver a Madonna?”, cuestionó la comunicadora en su programa al aire. “Yo sí muero por verla, pero, bueno, no voy a pagar 20 mil pesos por un boleto”, añadió.

El descontento de Woodside con la organización del evento, específicamente con la operadora de centros de espectáculos Ocesa, por no haberle reservado una entrada, junto con su rechazo a pagar una suma considerable por asistir, fue un tema candente en redes sociales.

“¡Ay, que está todo agotado! ¿No me van a dar ni uno? ¡Qué bárbaros! Ocesa ya ni la friega. ¡Cómo serán! ¿La trae Ocesa, no? Ay, que Maribel Guardia también se quedó sin boleto. Ay no, porque pagar 20 mil pesos...”, expresó la conductora que cuenta con una amplia trayectoria en los medios de comunicación.

Usuarios recordaron el caso de Ana María Alvarado, quien colaboró con Maxine por tres décadas (Foto: Instagram)

Las duras críticas de internautas a Maxine Woodside

Ante ello, la cuenta de X @TuTiaSandra compartió el clip donde se le ve a Maxine preguntando por sus boletos y algunos usuarios de Internet reaccionaron a sus comentarios, tachándola de “tacaña” y reviviendo controversias pasadas, como su disputa con Ana María Alvarado, su ex colaboradora que denunció no haber recibido una liquidación tras más de 30 años de formar parte de su equipo.

Algunos de los comentarios en respuesta al tuit de @TuTiaSandra (Foto: Recorte)

“Por qué siempre los que tienen dinero, son los que más cosas gratis quieren? Muertos de hambre”, “Debería estar pidiendo su jubilacion y no boletos”, “Si sabrá que hubo gente que pago más de 20 mil pesos? Y como por qué le tendrían que dar el boleto gratis?”, “Coda, mucha gente vendió y sacrifico cosas por verla. Que no la chingu*”, “La señora que tampoco quiere liquidar bien a sus empleados. Ya que haga una colecta sin anda tan necesitada”, “Pues si no le quería pagar a todos los que despidió. No me sorprende nada”, son algunos de los comentarios al respecto.

Al momento la conductora de radio y televisión no ha hecho algún otro comentario sobre el caso.