El Gobierno de José Antonio Kast busca votos del Partido de la Gente para aprobar el Plan de Reconstrucción Nacional

El diputado del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, afirmó que el partido podría dar plena libertad de voto a sus parlamentarios.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió esta jornada con el jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, a fin de sondear el respaldo de ese partido al Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno, batería de más de 40 leyes que fue despachada por el Senado la semana pasada y cuyas modificaciones deberán ser aprobadas este martes por la Cámara Baja del Congreso.

El Ejecutivo necesita al menos dos votos del PDG para evitar que la también llamada “Ley Miscelánea” pase a una Comisión Mixta, integrada por miembros de ambas cámaras, escenario que podría alargar aún más su tramitación.

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Sin embargo, al término de la cita, Valenzuela aseguró a la prensa que su partido aún no ha decidido si apoyará el proyecto de ley con el que el Gobierno espera anotar su mayor victoria legislativa, y afirmó que, de no llegar a un acuerdo, es muy posible que entreguen a sus parlamentarios plena libertad de acción.

“Solamente nos sentamos en la mesa porque el ministro nos había pedido una reunión y nosotros, en la lógica dialogante, fuimos, escuchamos. Nos manifestó el hecho que es muy interesante para él poder avanzar lo antes posible y que llegue esta megarreforma con las soluciones que ellos han planeado para la gente, ese es el lenguaje”, señaló, según consigna La Tercera.

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A renglón seguido, el parlamentario sostuvo que “estamos con el ánimo siempre de poder avanzar, pero tenemos nuestra propia visión: somos una bancada distinta, no somos oficialismo, no formamos parte del gobierno. Por tanto, evidentemente, nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo para poder deliberar y dar nuestra opinión respecto a eso”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, busca que la también llamada "Ley Miscelánea" se apruebe con celeridad en la Cámara de Diputados.

Los desacuerdos

Cabe señalar que el punto que más incomoda el PDG es la modificación a la franquicia tributaria del Sence, (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), organismo público cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad y fomentar el desarrollo profesional mediante capacitaciones gratuitas, subsidios al empleo (como el Bono al Trabajo de la Mujer) e incentivos tributarios para las empresas.

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“La solución no puede ser eliminar recursos nomás. Tiene que haber un plan de desarrollo y eso hoy día no lo vemos, y creo que la forma no es desmantelar el Sence. Entonces estamos revisando eso, si se pueden hacer indicaciones y eso lo mandamos a una comisión mixta”, afirmó el diputado.

Empero, las modificaciones en el Sence no son el único problema que preocupa al PDG, puesto que, según sostuvo Valenzuela, también tienen reparos con otras materias de la iniciativa, como la famosa invariabilidad tributaria para las grandes empresas y los cambios de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

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Debido a esto, y de no llegar a un acuerdo de aquí a mañana, “vamos probablemente a habilitar la libertad de acción”, remató Valenzuela.