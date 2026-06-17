América Latina

EEUU emitió una advertencia contra una empresa por tráfico de propiedades confiscadas en Cuba

El Departamento de Estado señaló que los altos directivos de la compañía, que no reveló, podrían enfrentar restricciones migratorias según la legislación vigente

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Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)
Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una carta de advertencia a una empresa extranjera no identificada, por su presunta vinculación con el tráfico de propiedades confiscadas en Cuba.

En su cuenta oficial de X, el Departamento de Estado señaló que los altos directivos de la compañía podrían enfrentar restricciones migratorias según la legislación vigente.

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Una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó la postura estricta de la Administración respecto a la política hacia Cuba y la utilización de herramientas migratorias como método de presión diplomática.

Esta acción se enmarca en la estrategia del presidente Donald Trump para reforzar las restricciones de visado sobre actores extranjeros que participen en la explotación de bienes expropiados en la isla.

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Una bandera cubana cuelga en una calle (Europa Press)
Una bandera cubana cuelga en una calle (Europa Press)

El 11 de junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia municipal de Vanguard Energy, empresa que intentaba exportar 250.000 barriles de combustible a Cuba, tras las sanciones que el Departamento de Estado anunció al inicio del mes contra Unión Cuba-Petróleo (Cupet), compañía estatal cubana.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, comunicó la revocación del Recibo de Impuesto Comercial Local a Vanguard Energy, documento necesario para operar en el condado, debido a sus “envíos propuestos de combustible a la dictadura comunista socialista asesina cubana”.

El refuerzo de estas medidas se suma a otras sanciones recientes de Washington contra el régimen cubano, como restricciones a funcionarios vinculados al régimen de Miguel Díaz-Canel y la existencia de órdenes de búsqueda para antiguos dirigentes relacionados con la familia Castro.

Una mujer camina frente a un hotel el 3 de junio de 2026, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Una mujer camina frente a un hotel el 3 de junio de 2026, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El turismo se desploma en Cuba y profundiza la crisis de divisas

En otro orden, la crisis que atraviesa Cuba sigue agravándose y uno de los sectores más afectados es el turismo. Entre enero y mayo de 2026, la isla recibió 359.491 visitantes internacionales, una cifra que representa una caída de 58,4% respecto del mismo período del año anterior y que confirma el deterioro de una actividad clave para la economía nacional.

Los datos oficiales muestran que solo en mayo ingresaron al país 30.883 turistas extranjeros, un volumen muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores. El retroceso se produce en un contexto marcado por dificultades económicas, restricciones energéticas y una fuerte reducción de la conectividad aérea internacional.

La contracción del turismo golpea una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Cuba, junto con las remesas y la exportación de servicios profesionales. Además, el sector era considerado por el régimen como uno de los motores de la recuperación económica tras varios años de recesión.

Las estadísticas reflejan descensos generalizados en los principales países de origen de los visitantes. Canadá, históricamente el principal mercado turístico para Cuba, aportó 126.239 viajeros en los primeros cinco meses del año. Estados Unidos registró 25.572 visitantes y Rusia 21.136.

Los tres mercados experimentaron fuertes retrocesos respecto de 2025. La disminución también se extendió al resto de los países emisores, con caídas que, en muchos casos, oscilaron entre la mitad y dos tercios de los volúmenes registrados un año antes.

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