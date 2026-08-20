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Chile alcanza récord de contagios de sífilis y las mujeres mayores de 60 años son las más afectadas

Un informe elaborado por el Ministerio de Salud reveló que se detectaron 55,2 casos por cada 100 mil habitantes durante el año pasado, 2,4 veces más respecto de hace una década

Brazo y palma de una mano con numerosas lesiones cutáneas rojizas. Al fondo se observa una camilla con sábana blanca y un mueble con productos médicos
Erupciones cutáneas se presentan en el brazo y la palma de la mano de una persona, síntoma que indica la segunda etapa de la sífilis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud publicó su Informe Epidemiológico Anual Abreviado de Sífilis 2025, el que arrojó que entre los años 2016 y 2025 la tasa de contagios de sífilis en Chile aumentó 2,4 veces, alcanzando 55,2 casos por 100 mil habitantes, cifra récord en el país.

De acuerdo al reporte, durante 2025 se notificaron en total 11.155 casos de sífilis, un 65% de los cuales corresponden a hombres, quienes mantuvieron tasas aproximadamente dos veces mayores que las mujeres durante todo el período.

Sin embargo, el alza es notoria en mujeres mayores de 60 años, las que pasaron de 14,4 casos por cada 100 mil habitantes en 2021 a 28,8 en 2025, duplicando dicha cifra en un lapso de cuatro años. Así, las personas mayores de 60 años representaron el 13,9% de las notificaciones de sífilis durante el año pasado, con un total de 1.545 casos.

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Las mayores alzas se concentraron en las regiones del norte del país, particularmente en Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta, aunque también se detectó un aumento en los contagios en la región austral de Aysén -con 90 casos por 100 mil habitantes-, Magallanes, Coquimbo y Atacama.

La principal vía de transmisión fue la sexual -un 94% de los casos el año 2025-, de los cuáles el 54% fue producto de relaciones heterosexuales, mientras que un 40% corresponde a relaciones homosexuales.

Cabe recordar que la sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum, distribuida mundialmente y frecuente en países de escasos recursos. Su contagio ocurre principalmente por contacto sexual y vía transplacentaria, aunque también puede adquirirse por transfusión sanguínea. La enfermedad permanecer sin síntomas visibles durante la primera fase de su evolución, asunto que vuelve difícil su detección y tratamiento, favoreciendo su transmisión.

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La poca costumbre de utilizar preservativos en mayores de 60 años explicaría en buena parte el alza en los contagios en ese grupo etario.
La poca costumbre de utilizar preservativos en mayores de 60 años explicaría en buena parte el alza en los contagios en ese grupo etario.

Uso del preservativo

Debido a que el aumento de contagios es particularmente alto en personas mayores de 60 años, Francisco Rubio Olave, director de la organización AHF para América Latina y el Caribe, dedicada a la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, señaló que los números dejan en claro la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia la tercera edad.

“El aumento de diagnósticos de sífilis en mayores de 60 años demuestra que es necesario ampliar las estrategias de prevención y pesquisa hacia este grupo”, aseguró Rubio, según consignó BioBíoChile.

Otro de las factores asociados al alza es la poca costumbre de este grupo etario de utilizar preservativos durante el acto sexual, tal como lo reveló la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género 2022-2023, en la que un 10,4% de los hombres y el 8,6% de las mujeres mayores de 60 años aseguraron haber usado preservativo durante el último año.

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ChileSífilisAdultos mayoresMujeresInforme Epidemiológico Anual Abreviado de Sífilis 2025

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