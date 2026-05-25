Habló el auxiliar del vuelo brasileño insultado por un ejecutivo chileno: “Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”

Naranjo enfrenta de 2 a 5 años de cárcel y una fuerte multa.

Luego que la justicia rechazara la libertad condicional del ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini (51), quien permanece detenido en Brasil luego de protagonizar un bochornoso episodio de racismo y homofobia en un vuelo de LATAM Airlines que cubría la ruta entre Frankfurt y Santiago con escala en San Pablo, este domingo el auxiliar de vuelo afectado habló por primera vez con la prensa y señaló que “tengo certeza que se hará justicia”.

Cabe recordar que el altercado ocurrió el 10 de mayo pasado cuando Naranjo se dirigía a una feria en Alemania. En medio del trayecto, se trenzó en una discusión con miembros de la tripulación, en la que lanzó duros epítetos discriminatorios y se burló del color de piel y la orientación sexual de uno de los auxiliares.

PUBLICIDAD

Todo quedó registrado en más de un video, en el que es posible apreciar cómo Naranjo insulta al trabajador con frases como “él es gay en contra de mí, yo no soy gay” o “la piel negra, el olor a negro, a brasileño”.

Secundado por sus colegas, el tripulante presentó la denuncia y Naranjo fue detenido por la Policía Federal de San Pablo en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, por lo que ahora enfrenta entre 2 y 5 años de cárcel por el delito de injuria racial y una fuerte multa.

PUBLICIDAD

En entrevista con el medio Jornal da Record, el trabajador -quien pidió mantener en reserva su identidad-, aseguró que en 20 años de trabajo surcando los aires “nunca había vivido una situación así”, y que el video con la agresión que se viralizó rápidamente solo muestra una pequeña parte del altercado que duró más de una hora.

“Él empujó mi hombro dos veces y dijo que abriría la puerta cuando él quisiera, a la hora que él quisiera(...) Cometió tres crímenes contra mí que fueron atroces, que dolieron, hirieron mi alma. Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”, sostuvo taxativo.

PUBLICIDAD

“Tengo certeza de que el regreso será triunfal, será brillante y se hará justicia”, remató.

Naranjo, quien fue despedido de la empresa en la que fungía como gerente comercial, publicó hace unos días una carta pidiendo disculpas al afectado:

PUBLICIDAD

“Probablemente estés demasiado enojado para perdonarme, pero espero tener la oportunidad de disculparme personalmente contigo. Repito: no era yo. Mi mente estaba en un estado alterado”, reza la misiva.

Sin embargo, no es la primera vez que Naranjo se “manda un show” como el que hizo arriba del avión con destino a Frankfurt, pues su historial registra al menos otros dos altercados en suelo chileno que dan cuenta de su carácter irascible y xenófobo: un intento de soborno a una funcionaria del Registro Civil para que le hicieran rápido un pasaporte, y una amenaza de bomba en un conocido hotel capitalino para “matar musulmanes”.

PUBLICIDAD

Brasil endureció en 2023 las sanciones por este tipo de casos al equiparar la injuria racial con el delito de racismo.

El intento de soborno

Por estos días, el 4.° Juzgado de Garantía de Santiago tramita una querella en contra de Naranjo Maldini por el delito de soborno a funcionario público, estampada por el Registro Civil luego de que en febrero de 2025 llegara junto a su esposa a retirar un pasaporte de su hijo a la oficina ubicada en la comuna capitalina de Lo Barnechea.

De acuerdo al documento consignado por Meganoticias, Naranjo se saltó la fila y le habló de manera prepotente a la funcionaria detrás de la ventanilla, quién le informó que el pasaporte aún no estaba listo.

PUBLICIDAD

-“¿A quién hay que pagarle? Hace tres años le pagué a Mario Patiño para agilizar el trámite”, deslizó primero en voz baja.

-“Tome esto y me hace el pasaporte rápido”, dijo a renglón seguido mostrando un fajo de billetes.

PUBLICIDAD

Cuando la funcionaria se negó a recibir el dinero y lo acusó con los guardias, Naranjo dio vuelta su discurso y a los gritos, afirmó que ella le estaba pidiendo dinero para entregarle rápido el documento de viaje.

-“¿A qué weón hay que pagarle?, aquí tengo los billetes”, gritaba descontrolado.

PUBLICIDAD

Su comportamiento fue calificado como de "suma gravedad”, pues desde el Registro Civil señalaron que “afecta directamente la fe pública, vulnera la legalidad institucional y pone en riesgo el correcto funcionamiento del Estado de Derecho”.

No es la primera vez que Germán Naranjo protagoniza episodios de este tipo.

La amenaza de bomba

Años atrás, Naranjo estuvo involucrado en un incidente en el Hotel W, ubicado en el barrio alto santiaguino, hasta donde llegó el 29 de agosto de 2013 acompañado de una mujer.

Luego de reclamar porque no le había gustado la habitación y pedir que se la cambiaran, Naranjo le dijo al botones que tenía que volver a la pieza que le habían asignado inicialmente, puesto que allí había olvidado “una bomba para matar a todos los musulmanes”.

El trabajador dio la alarma, se activaron los protocolos de seguridad y hasta el Grupo de Fuerzas Especiales (GOPE) de Carabineros se apersonó en el exclusivo hospedaje, solo para corroborar que la amenaza era falsa.

A pesar de ello, la fiscalía y el tribunal estimaron que el hecho no constituía delito y Naranjo salió libre de polvo y paja.