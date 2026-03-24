Chile: el gobierno anunció un aumento récord en los combustibles y automovilistas colapsaron gasolineras en todo el país

La gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro (USD 0,40) y el diésel $580 (USD 0,63).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó la noche de este lunes que los combustibles tendrán un alza histórica a partir de este jueves y solo minutos después, miles de automovilistas salieron a las calles y colapsaron las bencineras de todo el país tratando de llenar el estanque.

En entrevista con CNN Chile, Quiroz señaló que “la gasolina de 93 octanos va a subir del orden de $370 pesos por litro (USD 0,40) y el diésel va a subir del orden de $570 a $580 pesos por litro (USD 0,63)”.

Según el secretario de Estado, el alza se debe a “una guerra que tiene efectos sobre el mercado del petróleo como no los ha tenido desde los años 70 (...) Probablemente es un shock de los más grandes al mercado global del petróleo que hemos visto (…) tenemos una crisis histórica (...) y el Estado de Chile debe USD 40.000 millones más de lo que debía hace cuatro años“.

Tocante a lo impopular de la medida, Quiroz sostuvo que “yo no estoy para ser popular, no estoy aquí para ganar después una candidatura, estoy para cuidar la hacienda pública, para cuidar la plata de todos los chilenos, y en este tema voy a seguir defendiendo lo que son los recursos de todos los chilenos (…) Yo no voy a retroceder en esta convicción”, remató.

A fin de mitigar la histórica alza, la autoridad anunció varias medidas tendientes a amortiguar el golpe, entre ellas el congelamiento de los precios del transporte público, subvenciones a taxis y colectivos por seis meses y un subsidio a la parafina para mantener su precio estable durante todo el otoño-invierno, entre otros.

Una vez terminada la entrevista, miles de automovilistas se agolparon en las estaciones de servicio de todo el país, tratando de llenar el estanque por última vez a precio antiguo.

Miles de automovilistas colapsaron las estaciones de servicio.

Las críticas de la oposición

En paralelo, las críticas de la oposición no se hicieron esperar.

“El ministro Quiroz y el Gobierno de Kast fueron claros: la emergencia del precio de las bencinas la pagan directamente los chilenos desde sus bolsillos”, fustigó desde su cuenta de X la diputada Gael Yeomans (FA).

De la misma opinión fue su par, Carolina Tello (FA), quien sostuvo que “cuando sube la bencina, sube el costo de la vida, el pan, las frutas, las verduras, sufren millones de personas que dependen de un vehículo para trabajar o simplemente para llegar a su hogar. No es una cifra técnica, es una decisión que impacta todos los días a quienes trabajan y se esfuerzan por llegar a fin de mes”.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró que “el bencinazo de Kast es un portazo en la cara a los chilenos. Decidió subirle de golpe la bencina, el pan y el costo de la vida a millones de familias. Nadie lo votó para esto. Dice que no hay plata para el MEPCO, pero sí para bajarle los impuestos al 1% más rico. Está provocando a la gente. La cuenta de la guerra que apoya Kast no la deben pagar los chilenos”.

Gremios de camioneros y buses advirtieron fuertes alzas.

Reacciones gremiales

Esta jornada, diversos gremios del transporte también criticaron la medida y uno delos primeros fue el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre, Sergio Pérez, quien manifestó que se trata de una noticia “bastante complicada para el rubro del transporte de carga vía camiones”.

“Habrá que responsabilizar también a los que dan la carga para que nosotros podamos abastecer al país y si hay un alza de esta envergadura es necesario que los generadores se pronuncien y actúen en consecuencia frente a este nuevo valor del diésel”, argumentó.

En tanto, Héctor Sandoval, dirigente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, aseguró que los subsidios anunciados por el gobierno “no van a impedir un alza del pasaje, hay muchos factores que están influyendo, hay competencia desleal, el tema de la inseguridad que nos ha restringido los horarios. Esto no permite frenar el alza del pasaje”

Por su parte, la gerenta general de la Asociación de Buses Interurbanos, Carolina Navarrete, indicó que el alza del 62% en el diésel conllevará un aumento en los pasajes de hasta un 21%.

“Advertimos a tiempo que un alza de esta magnitud en los combustibles iba a tener un efecto directo en las tarifas y en las personas (...) Aquí no solo está en juego la sostenibilidad de la industria, sino también el acceso de millones de personas a un transporte seguro y accesible”, remató Navarrete.

El presidente Kast aseguró que el gobierno está actuando "con responsabilidad" y llamó a "manifestarse pacíficamente".

Kast pidió manifestaciones pacíficas

Finalmente, el presidente José Antonio Kast salió al paso de las críticas esta jornada y se puso el “parche antes de la herida”, aseverando que “compartimos que pueden haber manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse“.

“Son medidas duras y lo entendemos (...) pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas (...) No podemos comprar popularidad a costa de dinero que no tenemos, endeudándonos para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales y en ayuda a las familias más necesitadas”, agregó.

“Lamentablemente, hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, nadie buscaba. Nosotros esperamos que vuelva la paz, pero la situación mundial es distinta a la que le tocó vivir a gobiernos anteriores. Si vemos que el precio del barril casi duplica su valor, bueno, ¿cómo lo hacemos?”, razonó.

Al cierre de su alocución, arguyó que el gobierno está “actuando con responsabilidad, que nos habría gustado mucho que otros hubiesen tenido en el manejo de los fondos públicos cuando les correspondía. Nosotros hoy día enfrentamos una crisis mundial y una crisis fiscal: crisis mundial que no buscamos por una guerra y crisis fiscal que es responsabilidad de quienes nos antecedieron en el Gobierno de Chile”, remató el mandatario.