Ministro ecuatoriano descartó una emergencia tras el retorno de Daniel Noboa al país y anunció nuevas operaciones de seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pronuncia un discurso durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, en la Ciudad de Panamá, Panamá, el 28 de enero de 2026. REUTERS/Aris Martínez

El presidente Daniel Noboa regresó anticipadamente de Panamá ayer para encabezar una reunión del Bloque de Seguridad en Carondelet, tras suspender su agenda en el Foro Económico Internacional de la CAF. Aunque desde la embajada ecuatoriana en Panamá se habló inicialmente de una “emergencia”, el ministro del Interior, John Reimberg, negó esa versión y aseguró que la reunión estaba prevista con anterioridad.

El retorno del mandatario se produjo cuando aún restaba un día de actividades oficiales en Panamá, incluidas reuniones empresariales y bilaterales. La suspensión de la agenda internacional generó versiones cruzadas dentro y fuera del Gobierno, que fueron abordadas públicamente tras la reunión del Bloque de Seguridad realizada la mañana de hoy en el Palacio de Carondelet.

“No hay una emergencia. Convoqué con anticipación al Bloque de Seguridad y era importante que el presidente esté”, afirmó el ministro del Interior, John Reimberg. Según explicó, el encuentro tenía como objetivo informar al mandatario sobre operaciones relevantes que se ejecutarán en los próximos días, y forma parte de las reuniones periódicas de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad nacional.

El ministro del Interior, John Reimberg. REUTERS/Karen Toro

Desde que asumió la Presidencia, Noboa declaró al país en “conflicto armado interno” y fortaleció el Bloque de Seguridad como instancia de coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas y otras entidades. En enero de 2026, el Ejecutivo presentó una nueva estrategia de seguridad y anunció el despliegue de cerca de 10.000 militares en distintas provincias, en respuesta al incremento sostenido de la violencia criminal en el país.

La reunión en Carondelet contó con la participación de los ministros de Defensa, Interior y Gobierno, los comandantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, el director del SNAI y el secretario de Integridad Pública. El encuentro se extendió por aproximadamente dos horas y estuvo centrado en la planificación de operativos de alto impacto a ejecutarse en los próximos días, según informó Reimberg.

Previo al retorno del mandatario, el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual Del Cioppo, declaró a medios locales que Noboa regresaba al país por “un tema de Estado, de emergencia”, sin precisar las causas. Indicó además que parte del gabinete permaneció en Panamá para continuar con la agenda oficial previamente programada.

Fuentes extraoficiales reportaron fricciones dentro del oficialismo. REUTERS/Karen Toro

De manera paralela, extraoficialmente se difundió que el retorno del mandatario habría estado relacionado con fricciones internas dentro del oficialismo, ante pedidos para la salida de personas de su entorno cercano y de altos cargos del Gobierno. Esta versión no ha sido confirmada ni desmentida oficialmente, aunque fue corroborada por funcionarios que hablaron con Infobae bajo condición de anonimato.

El episodio se produjo en un escenario regional marcado por tensiones entre Ecuador y Colombia, luego de la imposición de aranceles recíprocos y medidas energéticas. Noboa y el presidente colombiano, Gustavo Petro, coincidieron en el foro de la CAF en Panamá, sin concretar reuniones bilaterales. No obstante, la tarde del lunes se conoció que los cancilleres de ambos países mantuvieron una cita.

Reimberg reiteró que las reuniones del Bloque de Seguridad son periódicas y que el presidente debe estar informado de las decisiones estratégicas. Insistió en que no existió ninguna emergencia que motivara el retorno.

El anuncio de nuevas operaciones desplazó la atención sobre las causas del retorno. Esta declaración sucede a un día del allanamiento contra la ex candidata del correísmo Luisa González y otras figuras del partido de Rafael Correa, ex presidente del Ecuador sentenciado por corrupción. A González, junto a sus compañeros de movimiento, se los investiga por presunto lavado de activos durante la campaña presidencial del 2023, donde se buscarían sus vínculos con la Venezuela de Nicolás Maduro.