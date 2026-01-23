América Latina

Dos días de duelo nacional por víctimas de los incendios en el sur de Chile

21 personas murieron, más de 800 casas resultaron destruidas y unas 40 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego

Bomberos combaten un incendio en
Bomberos combaten un incendio en una casa mientras los fuegos forestales arden en Lirquén, Chile, el 18 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

El presidente Gabriel Boric decretó este jueves dos días de duelo nacional a fin de conmemorar a las víctimas de los incendios que aún azotan el sur de Chile y que ya han dejado 21 fallecidos, mas de 800 casas destruidas y alrededor de 40 mil hectáreas consumidas por las llamas en las regiones del Ñuble, Bío Bío y La Araucanía.

“En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país. Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

La medida implica que todos los edificios públicos y cuarteles militares deben izar la bandera a media asta, amén de suspender cualquier tipo de celebración como muestra de respeto y duelo.

En paralelo, y a través de la misma red social, Boric confirmó que las primeras viviendas de emergencia ya se están armando en la ciudad de Concepción (500 kms al sur de Santiago).

Héctor Muñoz, el alcalde de esa ciudad, aplaudió la labor de bomberos y brigadistas y de varias empresas que destinaron trabajadores al despeje de la zonas siniestradas, lo que permitió “gestionar junto a Senapred y la Delegación la implementación de esta ayuda”.

En tanto, Eduardo Pacheco, delegado presidencial del Bío Bío, indicó que “estamos instalando la primera vivienda de emergencia. Esto es gracias al trabajo coordinado entre un municipio que está haciendo bien el trabajo como es Concepción, y Senapred”.

Cabe destacar que estas viviendas son una solución temporal mientras los pobladores acceden a beneficios que les permitirán reconstruir al completo sus hogares, tienen 25m2 y poseen dos dormitorios, baño y cocina.

“Estamos muy felices y agradecidas. Ha sido un proceso muy rápido, hemos tenido buenas respuestas del alcalde y de toda su comitiva”, aseguró una de las pobladoras que resultó beneficiada.

Los brigadistas mexicanos arribaron este
Los brigadistas mexicanos arribaron este jueves a Concepción.

México envió 145 brigadistas

Por otra parte, este jueves arribaron al aeropuerto de Concepción 145 brigadistas enviados por el gobierno mexicano para ayudar en el combate de los 18 incendios que aún siguen activos.

“Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias ⁦@Claudiashein”, posteó Boric en su cuenta de X, agradeciendo personalmente a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

Cabe recordar que, desde hace años, ambos países mantienen un acuerdo de cooperación para ir en ayuda del otro en tiempos de catástrofes, y aún está vivo el recuerdo de su labor en el combate del feroz incendio que consumió casi la totalidad de la localidad de Santa Juana, en 2023.

Los brigadistas mexicanos -divididos en 7 grupos-, fueron destinados de inmediato a combatir los focos que siguen activos en Florida y Quillón.

