Uruguay lamentó el “tropezón” en el acuerdo Unión Europea-Mercosur

Los legisladores del Parlamento Europeo votan el miércoles 21 de enero de 2026, en Estrasburgo, Francia, a favor de remitir al tribunal supremo europeo el acuerdo comercial firmado con el Mercosur. (AP Foto/Pascal Bastien)

El gobierno uruguayo sabía que la decisión que tomó el Parlamento Europeo de remitir al Tribunal de Justicia el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea era una posibilidad. El canciller del país, Mario Lubetkin, seguía de cerca el tema con la esperanza de que la posibilidad se revirtiera, pero esto no fue posible.

El acuerdo de los bloques regionales, que mantiene ilusionado a Uruguay, ahora tuvo un revés que Lubetkin define como un “tropezón” que no genera ni un “congelamiento” ni la “liquidación” del celebrado acuerdo.

La decisión fue anunciada este miércoles. En términos prácticos, implica la paralización del proceso de ratificación del acuerdo entre los bloques regionales hasta que los jueces dicten su conclusión, un proceso que podría llevar entre 18 y 24 meses. La moción que se votó cuestiona si el acuerdo firmado en Asunción respeta los tratados de la Unión Europea. Fue aprobada por apenas diez votos: 334 estuvieron a favor, 324 en contra.

La firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea en Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

Tras esta votación, el canciller uruguayo Mario Lubetkin convocó a una conferencia de prensa en el Palacio Santos de Uruguay. Allí reconoció que en el gobierno sabían que la tendencia “iba mal”.

“Lo que se plantea no es la congelación ni la liquidación del acuerdo que se firmó el sábado”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

De todas maneras, el canciller hasta el mediodía del miércoles no había hablado con sus contrapartes en Europa ni tampoco con autoridades de los países del Mercosur. Sin embargo, está previsto que haya una instancia de este tipo para trasladar las preguntas que quedan en la región.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin (REUTERS/Luisa Gonzalez)

“Lo que digo es qué tenemos que hacer nosotros, además de hablar con las autoridades europeas. Lo primero es seguir adelante y con mucha fuerza la ratificación del acuerdo. Yo creo que estos tropezones –usemos este término– nos tiene que dar más fuerza para que este sea el primer país que ratifique el acuerdo”, señaló en una rueda de prensa.

El ministro de Yamandú Orsi señaló que la mayoría de los países del bloque europeo opinan que el acuerdo es bueno para ambas partes y comentó que la tarea que se viene ya la conocen: es convencer nuevamente a los europeos de los beneficios de acordar con el Mercosur.

Lubetkin también reflexionó sobre lo “compleja” que según él está la sociedad europea. Lo dijo en referencia a que la votación fue muy ajustada y “transversal”, es decir, hubo partidos políticos tanto de derecha como de izquierda que votaron de manera distinta.

La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, y director de Política Comercial, Juan Labraga (@ValeCSU)

La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, fue una de las principales negociadoras del acuerdo hasta el 2019, cuando estaba en otro rol en la Cancillería.

Tras la decisión del Parlamento Europeo, la subsecretaria de Relaciones Exteriores dijo en Radio Carve que Bruselas tiene un “as en la manga” aunque políticamente tienen un “costo muy alto”. “Hay que ser muy cautos”, expresó.

“¿Cuál es ese as en la manga? Está establecido en los propios documentos que se han ido aprobando que la Comisión Europea podría poner en vigor provisionalmente la parte comercial del acuerdo sin siquiera la aprobación del Parlamento Europeo. Es decir, podría decir: ‘Mañana entra en vigor y como tengo competencias esto puede suceder’”, comentó en las declaraciones radiales.

La vicecanciller Valeria Csukasi durante las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (@ValeCSU)

Csukasi agregó que no ve cercana esta posibilidad “en este momento”. “Es difícil por más de que sabemos que los sectores empresariales ya están presionando, que los países pro acuerdo –como la propia Alemania– están presionando. Parece un poco prematuro imaginar que esto pueda suceder”, señaló.

La vicecanciller dijo que, para que esto suceda, los Parlamentos de los países del Mercosur deben ratificar lo más rápido posible estos acuerdos.

“Si mostramos que los cuatro países –incluso con las diferencias que tenemos, con las dudas, con los impactos que puede tener este acuerdo– entramos en el proceso legislativo y rápidamente ratificamos el acuerdo, ahí podemos cruzarnos de brazos y decir: ‘De nuestro lado esto está resuelto. Los que faltan son ustedes’”.