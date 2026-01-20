América Latina

Junto a su nuevo novio y un empleado planeó el asesinato de su ex pareja en Uruguay: le tendieron una emboscada

Habían estado juntos por 10 años, tenían un hijo en común y él insistía en retomar el vínculo. Un tribunal de Apelaciones de Uruguay definió que no hubo “premeditación” en el asesinato ocurrido en 2021

El crimen ocurrió en Avenida
El crimen ocurrió en Avenida Italia y Garibaldi, una zona transitada de Montevideo (Google Maps)

Hace un mes que quiero que vengas y no venís. O sea, se hace lo que vos querés”, le escribió el hombre a quien fue su pareja durante 10 años y la madre de su hijo. Él quería retomar el vínculo, pero la mujer “no agarraba antena”, según sus propias palabras. Era el 30 de mayo de 2021. Y ese mensaje puede ser el punto de inicio de una emboscada que terminaría en su asesinato.

El caso, dado a conocer por el diario El País este domingo, tuvo un avance judicial hace algunas semanas luego de una resolución de un Tribunal de Apelaciones. Pero volvamos a lo que sucedió en ese cierre de mayo.

Al día siguiente de ese mensaje, ella le dijo que lo iría a visitar por la noche. Luego cambió el plan para el mediodía. Mientras hablaba con él intentaba sacarle información. ¿Su objetivo? Pasarle datos a su nuevo novio. Un elemento clave que averiguó fue que el día del crimen iba a estar desarmado.

Era un domingo cuando ella visitó a su ex pareja durante un rato y se fue. Al poco tiempo él saldría del edificio donde vivía y, desde menos de un metro, recibiría un disparo letal. Quien había tirado era el nuevo novio de su ex pareja, como resolvió la Justicia en dos instancias posteriores, según informó este diario uruguayo.

Fiscalía señaló que hubo una
Fiscalía señaló que hubo una emboscada contra un hombre que fue asesinado por su ex pareja y su amante http://www.fiscalia.gub.uy/

Había cámaras de seguridad que registraron el momento: en las imágenes se ve que se bajó de un auto en la esquina del edificio, esperó 20 minutos cubriendo el arma con un buzo y, cuando ve salir a la víctima, se le acerca y lo mata. Después se subió al mismo auto y se fue. En las imágenes no se lo logra identificar.

El hombre se subió a un auto que era conducido por otra persona, que luego sería condenada mediante un proceso abreviado a cuatro años y cuatro meses de cárcel. El chofer trabajaba en una tienda de ropa de la mujer, en la que además empleaba el autor material del crimen. Según su relato, fue ella la que les dio todos los datos.

El caso tuvo varias idas y vueltas en la justicia. De acuerdo a la crónica de El País, una de las posibilidades que se manejó es que el hombre haya sido atacado en el marco de un ajuste de cuentas. Es que la víctima había sufrido un ataque antes y le habían incautado cartuchos, gramos de cocaína y USD 1.000.

La sede de la Suprema
La sede de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay

La Fiscalía descartó esta hipótesis y logró la condena de los tres partícipes del crimen.

La condenada contó que ella era víctima de violencia de género de parte de su ex pareja. Dijo que era inocente, que la familia del fallecido había hecho todo lo posible para inculparla.

La Fiscalía argumentó, en tanto, que la pareja de amantes le había hecho una emboscada a la víctima.

La jueza María Noel Odriozola los condenó por homicidio y señaló que hubo premeditación. En noviembre, un tribunal de apelaciones ratificó la sentencia por homicidio, pero suprimió el agravante de que el crimen había sido premeditado. Los ministros consideraron que “lo poco que se tiene” para probar esa premeditación es la “insistencia” de la mujer en los contactos telefónicos para “extraer información”.

Los ministros vieron que el plan también tenía cierta improvisación porque cambió el horario en el que la fue a visitar.

Ello demuestra que el eventual plan urdido tomó otro rumbo, significando una suerte de improvisación, ya que no tan estructurado, más allá de retomar los roles que para la ocasión habían distribuido”, consideraron los ministros.

“A menor tiempo, mayor espontaneidad y menos reflexión que tensiona con la premeditación”, agrega el fallo.

El hombre fue condenado a 13 años de prisión, al tiempo que la mujer fue sentencia a una pena de 11 años y medio.

