América Latina

Lula no viaja a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur, pero recibió a Von der Leyen en Brasil

El presidente brasileño y la titular de la Comisión Europea celebraron el histórico pacto entre los dos bloques, después de décadas de negociaciones

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la izquierda, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hacen una declaración conjunta tras su reunión sobre el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Bruna Prado)

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebraron el viernes la firma prevista del acuerdo de libre comercio entre la UE y cuatro países sudamericanos al día siguiente, en una ceremonia a la que Lula no asistirá.

Este es el primer acuerdo comercial importante del Mercosur, que incluye a las dos mayores economías de la región, Brasil y Argentina, junto con Paraguay y Uruguay. Se espera que ambos bloques firmen formalmente este sábado su pacto comercial, que lleva 25 años gestándose, en una ceremonia en Paraguay. Bolivia, el miembro más reciente del Mercosur, no participó en las negociaciones, pero podría unirse al acuerdo en los próximos años.

Si bien los medios locales informaron que el argentino Javier Milei y el uruguayo Yamandú Orsi estarán presentes en la ceremonia ofrecida por el paraguayo Santiago Peña, Lula decidió no viajar a la capital, Asunción.

En su lugar, el líder brasileño estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

Esto causó cierta sorpresa, considerando los enérgicos esfuerzos de Lula a favor del acuerdo, particularmente desde su regreso a la presidencia de Brasil en 2023 para un tercer mandato no consecutivo.

La decepción de Lula en diciembre

Los expertos afirman que la medida podría indicar la decepción de Lula por no haberse firmado el acuerdo en diciembre, cuando Brasil ostentaba la presidencia rotatoria del Mercosur.

En Río, Lula volvió a destacar la duración de las negociaciones.

“Fueron más de 25 años de sufrimiento e intentos de llegar a un acuerdo”, declaró Lula durante una breve declaración a la prensa en el Palacio de Itamaraty, en el centro de Río, junto a von der Leyen.

Sin embargo, elogió el carácter histórico del pacto.

“Mañana en Asunción, haremos historia al crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, que reunirá a unos 720 millones de personas y un PIB de más de 22 billones de dólares”, afirmó.

El presidente de la Comisión Europea rindió un cálido homenaje a Lula por sus esfuerzos para concretar el acuerdo.

Brazil’s President Luiz Inacio Lula da Silva poses for a picture with European Commission President Ursula von der Leyen, Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira and European Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic at the Itamaraty Palace in Rio de Janeiro, Brazil January 16, 2026. REUTERS/Ricardo Moraes

“El liderazgo político, el compromiso personal y la pasión que ha demostrado en las últimas semanas y meses, querido Lula, son realmente inigualables”, declaró von der Leyen.

En una conferencia de prensa a última hora del viernes en Copacabana, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también afirmó que la reciente presidencia brasileña del Mercosur fue crucial para avanzar en las negociaciones, allanando el camino hacia su firma en Paraguay.

“El poder de la amistad”

La importancia de crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, retira a Estados Unidos de la economía internacional no pasa desapercibida para los firmantes.

“Este es el poder de la colaboración y la apertura. Este es el poder de la amistad y el entendimiento entre pueblos y regiones a través de los océanos”, declaró von der Leyen. “Y así es como creamos verdadera prosperidad: prosperidad compartida. Porque, estamos de acuerdo, el comercio internacional no es un juego de suma cero”.

La victoria de la UE y el Mercosur se produce a expensas de Estados Unidos y China, según los expertos, ya que Trump afirma agresivamente la autoridad estadounidense en la región rica en recursos y Pekín utiliza su enorme comercio y préstamos para ganar influencia.

El acuerdo otorga a las naciones sudamericanas, reconocidas por sus tierras fértiles y agricultores cualificados, un mayor acceso con una tasa impositiva preferencial al vasto mercado europeo de productos agrícolas.

Apex, una agencia de inversiones del gobierno brasileño, estima que las exportaciones agrícolas con destino a la UE, como el café instantáneo, las aves de corral y el jugo de naranja, generarán 7 mil millones de dólares en los próximos años.

Pero Lula advirtió el viernes que el Mercosur no se limitaría al “papel eterno” de exportador de materias primas. “Queremos producir y vender bienes industriales con mayor valor añadido”, afirmó.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a una conferencia de prensa con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Palacio Itamaraty en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de enero de 2026. REUTERS/Ricardo Moraes

Flavia Loss, profesora de relaciones internacionales en la Escuela de Sociología y Política de la Fundación en São Paulo, afirmó que la ausencia de Lula el sábado podría ser una represalia por el retraso, otra señal de que Brasil y el Mercosur buscan la igualdad de condiciones con la UE. “Considero la ausencia de Lula como una señal: ‘El acuerdo es importante, pero no vamos a cambiarlo todo para ellos’”, dijo Loss.

Refutación de la lógica MAGA

Si bien el acuerdo es asimétrico y económicamente favorable a la Unión Europea, políticamente es beneficioso para ambas partes, afirmó Roberto Goulart Menezes, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Brasilia.

Para la Unión Europea, que se encuentra bajo presión ante las amenazas de Trump de tomar el control de Groenlandia, el acuerdo demuestra que el grupo de países apuesta por la diversificación de sus socios y el multilateralismo, afirmó Goulart, en una crítica simbólica a la lógica MAGA de Trump.

“Y para el Mercosur, ilustra que el bloque es relevante, a pesar de las acusaciones de insignificancia y de estar en las últimas”.

En declaraciones a la prensa, Costa abordó las críticas de que el acuerdo favorece a la UE. “Es un acuerdo comercial, pero también es un acuerdo de inversión. (...) Porque nuestra política no es, a diferencia del enfoque chino, simplemente llegar y extraer los minerales para que el valor agregado se genere en otro lugar”.

“Ya no existe esa lógica postcolonial de andar extrayendo recursos naturales”, afirmó.

(Con información de AP)

