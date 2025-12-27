América Latina

Adicción y negocios gestionados por el crimen organizado: alerta en Brasil por el auge de las apuestas online

Su crecimiento acelerado impulsa un negocio multimillonario, pero también abre camino a plataformas ilegales y pone en evidencia un aumento de la ludopatía, considerada ya una emergencia sanitaria por las autoridades

Las apuestas están en auge
Las apuestas están en auge en Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión del sector de las apuestas online ha alcanzado este año cifras récord en Brasil. El país latinoamericano se ha convertido en el quinto mercado mundial y, entre enero y septiembre de 2025, según datos de la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda, 79 empresas autorizadas que poseen 184 marcas registraron 21,5 millones de apostantes y una facturación bruta de 27.700 millones de reales (4.996 millones de dólares). Sin embargo, la otra cara de la moneda ha llevado a la expansión de sitios ilegales gestionados por el crimen organizado y a problemas generalizados de ludopatía que se están convirtiendo en una lacra social.

El pasado 17 de diciembre, el Senado intentó intervenir en el sector aprobando un proyecto de ley que, al recortar alrededor del 10% de los beneficios fiscales federales, aumenta los impuestos del 12% al 15% a las empresas que operan sitios web de apuestas. La propuesta también rediseña la distribución de sus ingresos, incluyendo la seguridad social y la sanidad en este nuevo reparto. Además, los testimonios y cualquiera que publicite en línea sitios web de apuestas sin licencia serán sancionados junto con quienes los gestionan. Es decir, el Estado podrá exigir a ambos el pago de los impuestos adeudados. También serán responsables las entidades financieras y de pago que, tras una notificación formal del Gobierno, no adopten medidas restrictivas y sigan permitiendo transacciones para apuestas en sitios web no autorizados. Para que todo esto se convierta en ley, ahora falta solo la firma del presidente Lula.

Desde 2018, las apuestas en línea están legalizadas en Brasil, pero solo en 2023 se llegó a una regulación con la ley n.º 14.790/2023, también conocida como “Ley de Apuestas”. Esta establece la obligación de obtener una licencia del Ministerio de Hacienda y el pago de impuestos para quienes gestionan estos sitios. Las apuestas están prohibidas para los menores de 18 años y, hasta hace unos diez días, también lo estaban para los beneficiarios de los programas de asistencia social del Gobierno federal, como el Bolsa Família. Sin embargo, esta prohibición fue eliminada por una decisión del 19 de diciembre pasado del juez Luís Fux, del Tribunal Supremo Federal (STF). El juez decidió que las empresas de apuestas en línea ya no estarán obligadas a bloquear o cerrar las cuentas existentes de los beneficiarios del programa, pero seguirá estando prohibido abrir nuevas cuentas. Además, los beneficiarios del programa Bolsa Família no podrán utilizar el importe de la prestación para apostar en línea, sino que solo podrán gastar las cantidades que excedan dicho importe. La decisión ha suscitado numerosas críticas, ya que el Bolsa Família se creó para responder a una necesidad urgente de supervivencia económica, un supuesto que, según los detractores, se ve cuestionado por la idea misma de que el beneficiario pueda disponer de recursos “excedentes” para destinarlos al juego.

Se trata de un mercado
Se trata de un mercado multimillonario que crece sin precedentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Banco Central, si en 2024 los brasileños destinaron alrededor de 240.000 millones de reales (43.285 millones de dólares) a las apuestas, los beneficiarios del programa Bolsa Família gastaron 3.000 millones de reales (541 millones de dólares) solo en el mes de agosto de 2024. El sector está creciendo también debido a una campaña de marketing masiva que recurre a influencers y personajes famosos del fútbol y la música para animar a la gente a apostar, con la promesa de ganancias inmediatas y fáciles. Sin embargo, según Alessander Sales, fiscal de Ceará, “el control es muy débil. No existe ningún control sobre la publicidad de las actividades patrocinadas por los sitios de apuestas, ni sobre la publicidad que se difunde libremente en las redes sociales”. “Todavía no existe un mecanismo eficiente y unificado para alejar a los apostantes, ni tampoco existe un control de la adicción patológica al juego”, declaró Sales al sitio web de noticias G1. Para el psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, presidente de la Asociación Brasileña de Psiquiatría, a través de este tipo de marketing “la gente empieza a pensar que puede ganar dinero fácil y pasa horas jugando. Esto afecta a las funciones cerebrales de forma similar a las drogas y el alcohol”. Por esto, el sistema sanitario público (SUS) ha anunciado que a partir del próximo mes de enero pondrá en marcha un servicio de asistencia online para jugadores patológicos.

A principios de diciembre, dos organizaciones no gubernamentales brasileñas dedicadas a la salud pública, el Instituto de Estudios de Políticas de Salud y la asociación Umane, junto con el Frente Parlamentario Mixto para la Promoción de la Salud Mental, que reúne a casi 200 legisladores, publicaron un informe titulado “La salud de los brasileños en juego”. Según el documento, los juegos de azar y las apuestas en línea causan pérdidas económicas y sociales estimadas para Brasil en 38.800 millones de reales (6.998 millones de dólares) al año. Esta cifra es la suma de los daños a la sociedad, como suicidios, desempleo, costes sanitarios y absentismo laboral. El fenómeno se está convirtiendo en un problema muy grave de salud pública, ya que se estima que 4 de cada 10 familias tienen al menos un jugador en casa. A pesar de que los sitios legales están prohibidos para los menores de 18 años con mecanismos que impiden el acceso, como el reconocimiento facial, el público más vulnerable sigue siendo el de los niños y adolescentes, especialmente expuestos a una publicidad sin control. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los adolescentes de entre 14 y 17 años están jugando en sitios ilegales, especialmente en el sur de Brasil.

La ludopatía se convirtió en
La ludopatía se convirtió en una emergencia de salud pública en Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Instituto Brasileño para el Juego Responsable, una entidad fundada en 2023 que representa alrededor del 75% del mercado brasileño autorizado, más del 51% de las apuestas se realizan en sitios ilegales, a menudo vinculados al crimen organizado y utilizados para el blanqueo de capitales. Se trata de plataformas difíciles de bloquear de forma definitiva porque, una vez cerradas, resurgen rápidamente con nuevos dominios. Quienes desarrollan adicción a estas plataformas no tienen protección y corren el riesgo, en caso de endeudamiento, de sufrir represalias violentas. Desde octubre de 2024, se han bloqueado más de 25.000 sitios web ilegales en Brasil en colaboración con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). “Tenemos un universo mucho más amplio de apuestas no regulares, que operan a través de programas informáticos, programas propietarios, y que están extendidas por todo el territorio, en todos los municipios, especialmente en las zonas más pobres, muchas de las cuales están bajo el control de actividades delictivas, y podrían incluso reciclar dinero para estas actividades”, explica el fiscal Salles al sitio web de noticias G1. Además de las mafias italianas, que a menudo utilizan la isla de Malta como sede fiscal de los sitios de juego en línea, las organizaciones criminales chinas también han encontrado en Brasil un territorio fértil. La mayoría de los sitios web ilegales son gestionados directamente desde China y utilizan el truco de las redes privadas virtuales (VPN), con las que ocultan el origen del servidor, lo que dificulta aún más su bloqueo.

En este nuevo mercado ilegal virtual global también están cada vez más presentes los norcoreanos. Los servicios de inteligencia de Corea del Sur denunciaron el año pasado que miembros de la Gyonghung Information Technology Exchange Company, de la célebre Oficina 39 del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte encargada de obtener fondos secretos para sostener el régimen, crearon miles de sitios web de apuestas ilegales y los vendieron a organizaciones criminales surcoreanas. Quince técnicos norcoreanos de esta red recibieron 5.000 dólares por cada sitio web de apuestas creado y otros 3.000 dólares al mes por el mantenimiento y la reparación. Se hicieron pasar por desarrolladores de software chinos y robaron también la información personal de miles de jugadores. Un informe publicado el año pasado por el think tank británico Rusi (Royal United Services Institute) también alerta sobre esta situación, según la cual, al menos desde 2016, el régimen de Kim Jong-un utiliza la venta de sitios web de apuestas online como forma de autofinanciación oculta. En 2022, Estados Unidos publicó un memorándum en el que se detallan las actividades de las empresas de tecnología de la información (TI) norcoreanas, entre las que se incluyen “programas de juego online, juegos para dispositivos móviles y creación de plataformas de intercambio de moneda virtual y monedas digitales”.

