América Latina

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

La Administración del estado brasileño solicitó “ducharse más rápido” y llamó a evitar “llenar piscinas o lavar la calle o el vehículo”

Guardar
Vista del centro de San
Vista del centro de San Pablo (EFE/Sebastiao Moreira/Archivo)

El Gobierno del estado brasileño de San Pablo pidió este jueves a sus 46 millones de habitantes reducir el consumo de agua de forma “inmediata” ante la fuerte ola de calor que atraviesa la región en la última semana.

La Administración paulista alertó de que detectó un aumento del consumo de agua del 60% en algunas zonas, lo que ha afectado directamente al nivel de los embalses que abastecen a la zona metropolitana de San Pablo.

Ante este escenario, destacó la “necesidad de economizar agua” con prácticas como “ducharse más rápido” y llamó a evitar su uso en estos momentos para “llenar piscinas o lavar la calle o el vehículo”.

El Gobierno de San Pablo, el estado más rico e industrializado de Brasil, recordó que la región enfrenta “uno de los menores índices de precipitaciones de los últimos años”, lo que ha ocasionado “una sequía prolongada” y dejado en mínimos algunas represas.

San Pablo es uno de los ocho estados brasileños -de un total de 27- que están en alerta naranja por altas temperaturas.

El Gobierno de San Pablo
El Gobierno de San Pablo recordó que la región enfrenta “uno de los menores índices de precipitaciones de los últimos años”, lo que ha ocasionado “una sequía prolongada” (EFE/Raphael Alves/Archivo)

En la capital homónima, este jueves, día de Navidad, se registraron 35,9 °C en una estación meteorológica, la máxima del año para la ciudad.

El fuerte calor se debe a la entrada de una masa de aire caliente y húmedo que se ha extendido sobre el centro, el oeste y el sureste de Brasil.

Este fenómeno ha provocado temperaturas por encima de la media y se espera que persista en los próximos días, con la posibilidad incluso de que San Pablo, una metrópoli con 12 millones de habitantes, rompa su récord histórico de temperatura.

Además, la previsión en el sureste brasileño para este verano austral, que comenzó el pasado 21 de diciembre, indica que las lluvias serán inferiores a la media histórica para el periodo, según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet).

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

San PabloBrasilaguaola de calorÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano también afecta a Cuba

La situación en el Caribe y su posible escalada cuenta con todos los ingredientes para agravar la ya crítica situación económica y energética de la isla

La presión de Estados Unidos

La Central Obrera Boliviana anuncia un paro general contra el decreto que elimina la subvención al combustible

Tras una reunión nacional este jueves, la mayor organización sindical del país resolvió intensificar las medidas de presión contra el Decreto Supremo 5503

La Central Obrera Boliviana anuncia

“Una sola familia hondureña”: Nasry Asfura apela a la unidad tras ser confirmado como ganador de las elecciones

Casi un mes de incertidumbre terminó esta semana en Honduras cuando el CNE declaró vencedor de los comicios presidenciales al candidato del Partido Nacional

“Una sola familia hondureña”: Nasry

Disuelven en Uruguay corredora de bolsa tras maniobra de un empleado investigado por estafar clientes

La firma estuvo omisa al controlar lo hecho por Ignacio González Palombo, que se hacía pasar por ejecutivo, captó millones de dólares pero se habría quedado con el dinero de clientes

Disuelven en Uruguay corredora de

Iglesia Católica de Uruguay tiene la “esperanza” de que el Papa León XIV visite la región en 2026

El cardenal Daniel Sturla está con la expectativa de conocer el 6 de enero cuál será la agenda papal del próximo año; en enero todos los obispos se reunirán con él

Iglesia Católica de Uruguay tiene
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro pidió liberar a todos

Petro pidió liberar a todos los presos políticos en Venezuela pero rechazó una intervención militar en el Caribe: “Me opongo a una invasión”

Presupuesto 2026: no hubo acuerdo de labor parlamentaria y se espera una sesión compleja en el Senado

El consumo de los hogares cayó en noviembre versus el 2024, según la Cámara de Comercio

Este es el calendario lunar de la semana en España

Tragedia en Concordia: un joven deportista murió ahogado en un arroyo durante la Navidad

INFOBAE AMÉRICA
Identificaron a las dos víctimas

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Investigado por maltrato animal en Zamora el dueño de 19 perros, con antecedentes por hechos similares

Al menos nueve personas fallecen en incendios en viviendas en las últimas 48 horas

La ONU pide a la junta que libere "de forma inmediata e incondicional" a los detenidos tras la asonada

Rusia mantiene nuevos contactos con EEUU tras analizar el plan de paz para Ucrania

ENTRETENIMIENTO

“Fue mi bienvenida a Hollywood”:

“Fue mi bienvenida a Hollywood”: Paul Rudd recordó su audición más desastrosa y las pasiones simples que lo definen fuera del cine

La confesión de Kate Winslet sobre “Adios June”: un proyecto imposible de rechazar

Stranger Things 5: cuándo se estrena el episodio 8 de la temporada final

Macaulay Culkin aseguró que este clásico de Hollywood no merece ser catalogado como película navideña: “No lo es y mi opinión influye”

Andy Cohen y Anderson Cooper, la dupla que conquistó el éxito de la Nochevieja en CNN